الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وجنوبا، حيث إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: -

> الصغرى العظمى

القاهرة 11 28

> الإسكندرية 11 25

> مطروح 12 24

> بورسعيد 15 25

> دمياط 15 25

> بلطيم 15 25

> الإسماعيلية 13 28

> السويس 13 28

> العريش 14 26

> نخل 10 27

> طابا 12 27

> الطور 16 28

> مرسى علم 17 30

> الغردقة 17 30

> شرم الشيخ 20 33

> رفح 12 26

> كاترين 9 25

> سيوة 13 28

> المنيا 11 29

> الفيوم 12 28

> رأس سدر 13 27

> أبوسمبل 18 34

> وسط الدلتا 12 27

> أسيوط 10 30

> سوهاج 12 31

> الأقصر 15 33

> أسوان 19 34

> شلاتين 20 29

> حلايب 21 28

> الوادى الجديد 16 31

> قنا 14 31

> نويبع 19 28

> السلوم 12 25