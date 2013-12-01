أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم -
مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة

Google+ Print
الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة الأرصاد: الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وجنوبا، حيث إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : -
> الصغرى العظمى

القاهرة 11 28
> الإسكندرية 11 25
> مطروح 12 24
> بورسعيد 15 25
> دمياط 15 25
> بلطيم 15 25
> الإسماعيلية 13 28
> السويس 13 28
> العريش 14 26
> نخل 10 27
> طابا 12 27
> الطور 16 28
> مرسى علم 17 30
> الغردقة 17 30
> شرم الشيخ 20 33
> رفح 12 26
> كاترين 9 25
> سيوة 13 28
> المنيا 11 29
> الفيوم 12 28
> رأس سدر 13 27
> أبوسمبل 18 34
> وسط الدلتا 12 27
> أسيوط 10 30
> سوهاج 12 31
> الأقصر 15 33
> أسوان 19 34
> شلاتين 20 29
> حلايب 21 28
> الوادى الجديد 16 31
> قنا 14 31
> نويبع 19 28
> السلوم 12 25

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي