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إصابات الفص الجبهى فى الدماغ تؤثر على حركة الطفل وتفكيره

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إصابات الفص الجبهى فى الدماغ تؤثر على حركة الطفل وتفكيره إصابات الفص الجبهى فى الدماغ تؤثر على حركة الطفل وتفكيره

أكد الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد، أستاذ الطب النفسى بجامعة الإسكندرية، أن إصابات الفص الجبهى فى الدماغ تؤثر على حركة الطفل وتفكيره، ويقع الفص الجبهى فى مقدمة الدماغ وتستقر فيه مراكز الحركة ومراكز الأفكار فضلا عن مراكز أخرى مثل المنطقة الجبهية الأمامية وتسمى منطقة الترابط الجبهى، ومنطقة بروكا وهى المنطقة المسئولة عن الكلام، ومنطقة إكزنر وهى المنطقة المسئولة عن التعبير بالكتابة، وتوجد أيضاً فى النصف الكروى السائد، والسطح الداخلى للفص الجبهى وله علاقة بالسلوك الانفعالى، ومنطقة الحركة.

ويؤكد أبو زيد، أن إصابة المنطقة الجبهية الأمامية تؤدى إلى العديد من الأعراض الخاصة بالعمليات العقلية العليا مثل ضعف القدرة على التفكير التباعدى، ونقص التلقائية حيث يفتقد المريض القدرة على المبادرة واتخاذ الأفعال والقرارات المناسبة، وضعف تكوين الخطط، حيث يفتقد مريض إصابة الفص الجبهى إلى تكوين خطط معرفية جديدة لحل المشكلات، واضطراب السلوك الاجتماعى والذى يتمثل فى ضعف السيطرة على السلوك فى شكل ضعف كف الاستجابة، كما يميل المريض إلى القيام بسلوك المخاطرة وتكسير القوانين، مع اضطراب التعلم الارتباطى، حيث تؤدى إصابة الفص الجبهى إلى عدم قدرة المريض على تنظيم سلوكه كاستجابة للمثيرات الخارجية، وتؤدى إصابة منطقة بروكا إلى الحبسة الكلامية.

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مصر 365