إنشاء قبة فلكية تعليمية لطلبة الرياض

انتهت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض من إنشاء القبة الفلكية العلمية لطلاب مدارس شرق الرياض وطلاب معاهد وبرامج التربية الخاصة والمقامة بمعهد التربية الفكرية بشرق الرياض.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند أن الهدف هو تعريف الطلاب بعالم الفضاء وما يشتمل عليه من كواكب وأثر ذلك على حياة جميع الكائنات على الأرض، وشرح ما يشتمل عليه الكون من ظواهر مثل تعاقب الليل والنهار، وولادة القمر واكتماله ثم تقلصه، وظهور بعض النجوم في وقت محدد من العام ثم اختفائها. وغير ذلك من الظواهر.

وأردف المسند أن الإدارة تسعى من خلال هذه القبة إلى إثراء الجانب الفلكي وعلوم الفضاء والجمع بين سهولة التعلم والمتعة. وتنظم الزيارات للمدارس بين ثلاثة أيام في الأسبوع بواقع 32 طالباً يزورون القبة في اليوم وبمعدل 16 طالباً من كل مدرسة. وأشار مدير النشاط العلمي يوسف اباحسين أن الإدارة أقامت أربع قبب فلكية وهي مجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشمال الرياض وثانوية بدر بأول شارع السويدي ومعهد التربية الفكرية بشرق الرياض والنادي العلمي بجوار جوازات الرياض بالمربع. ويبلغ عدد الزوار يومياً ما بين 120- 150 طالباً.