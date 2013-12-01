تدشين توسعة طوارئ بقيق العام

دشن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح الصالحي الأربعاء توسعة طوارئ مستشفى بقيق العام بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين ريال، ويقع على مساحة 2000 متر مربع، حيث تم التدشين بحضور محافظ ابقيق المكلف الأستاذ عبداللطيف العبد القادر.

وأوضح الدكتور الصالحي أن توسعة قسم الطوارئ في مستشفى ابقيق العام بلغت تكلفته 7ملايين ريال ويقع على مساحة 2000 متر مربع بجوار مستشفى ابقيق العام ويتكون من طابق واحد ويحتوي على 6 أسرة في قسم العناية المركزة و20 سريراً في قسم الإسعاف، وأقسام الخدمات المساندة والصيدلية والمختبر وعيادات خاصة. وأشار إلى أن هذه التوسعة من شأنها أن تسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين من خلال توفر أحدث الأجهزة الطبية وزيادة عدد الأسرة، إضافة إلى تطوير الكوادر العاملة في الأقسام.