إدارة الجودة الشاملة للبنات تنظم محاضرة «خطوة نحو الكمال»

استضافت ادارة الجودة الشاملة للبنات بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض عضو هيئة تدريب في الإدارة الصحية بمعهد الإدارة العامة الفرع النسائي بهية بنت عبدالحميد أبو علي بمناسبة شهر الجودة العالمي وتم تخصيص يوم الجودة العالمي امس الاول وقدمت فيه محاضرة بعنوان (خطوة نحو الكمال).

واوضحت مساعدة مدير الجودة بالإدارة الاستاذة تركية بنت فارس الفارس ان الادارة قامت بإعداد العديد من الفعاليات المميزة بناءً على توجيه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند بتفعيل شهر الجودة ونشر التوعية بين كافة العاملين في المجال التربوي بأهمية مثل هذا المجال. ودور الجودة في الرقي والتطوير وتميز المنتج الذي يقدمه العاملون في مجال التربية والتعليم.