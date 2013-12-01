مدير موقع "دوبيزل": المرأة "أشطر التجار" الإلكترونيين

قال عمرو العراقى، مدير عام موقع "دوبيزل" المتخصص فى التجارة الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت، إن الموقع حقق انتشارا كبيرا بمصر، عقب إطلاقه فى مارس الماضى إذ رسم خريطة جديدة للتخلص من الأشياء التى لا يحتاجها المصريين لبيعها عبر موقع الشركة على الإنترنت، حيث يوجد حاليا نحو مليون منتج متاح للبيع، كما يدخل على الموقع نحو 2.5 مليون زائر شهريا.

وأكد العراقى أن "ستات البيوت" أشطر من يقوم بعمليات البيع والشراء، حيث تعتبر المنتجات المنزلية من أكثر العمليات رواجا على الموقع، وكذلك منتجات الأطفال.

وأكد العراقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الموقع يتيح بيع أى شىء للأفراد من منتجات وعقارات وسيارات، حتى الوظائف التى تتيحها بعض الشركات للأفراد إذ تستحوذ القاهرة على 86 بالمائة من الوظائف المعلنة، تليها الإسكندرية بنسبة 9%، وذلك بحسب تقرير أصدره الموقع مؤخرا.

وعن عمليات النصب الممكنة بين الأفراد، قال عراقى إنهم دائما يحرصون على تنبيه العملاء من التأكد قبل أن تتم أية عملية، كما خصصنا موظفين داخل الشركة لرفع أى محتوى به أية علامة للشك، أو بمجرد شكوى خاص من عميل، بأنه تعرض لنصب من جانب أى إعلان متواجد على الموقع، حتى إذا كانت الشكوى بعيدة عن موقعنا وفى المواقع الخاصة للعملاء حيث نعود للتواصل معهم وبعدها نأخذ الإجراءات الفورية لإزالة المنتج.