أمطار غزيرة في ليبيا وتضرر في مخيمات لإيواء النازحين جنوب طرابلس

سقطت، مساء السبت، أمطار غزيرة على العاصمة الليبية طرابلس، تسببت في إغلاق طرق رئيسية وفرعية، وتضرر مخيمات لإيواء النازحين جنوبي العاصمة.وتسبب هطول الأمطار بغزارة في توقف حركة السير في العديد من الطرق الرئيسية والفرعية، حيث حاصرت المياه العشرات من السيارات، فيما اقتلعت الرياح الشديدة، التي رافقت سقوط الأمطار، بعض أعمدة الإنارة بالطرقات.ووصلت قوات تابعة لوحدة الطوارئ بشرطة النجدة لمساعدة المواطنين المحتجزين على الخروج من سياراتهم.وتحدث شهود عيان عن انهيار بعض المباني القديمة في عدة أحياء شعبية بالعاصمة، فيما هرع الأهالي من أجل إنقاذ أبنائهم.وفي منطقة الفلاح جنوبي العاصمة، قال شهود عيان إن الأمطار الغزيرة تسببت في تشكل سيول اجتاحت مخيمات إيواء النازحين من بلدة تاورغاء، القريبة من العاصمة، حيث تضررت العشرات من الخيام.وعلى أثر ذلك، أطلقت منظمات خيرية نداءات استغاثة لإيواء النازحين في مراكز أكثر قدرة على حمايتهم من الفيضانات والأمطار الغزيرة.وناشدت مديرية الأمن الوطني بطرابلس المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة عند التنقل بالطرقات العامة، واصفة الأمر بـ«الخطير والطارئ».وفي بيان، طالبت المديرية الأهالي بالمساعدة في الإبلاغ عن أي أفراد عالقين بالطرقات الغارقة بالمياه.من جانبها، أعلنت الحكومة الليبية عن تشكيل غرفة طوارئ مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة وجهاز الصرف الصحي وهيئة السلامة الوطنية، من أجل المعاونة في إنقاذ المواطنين المحتجزين في الطرقات والأحياء الغارقة بالمياه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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