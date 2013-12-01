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انهيار إحدى "باكيات" الحرم المكى دون إصابات أو وفيات

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انهيار إحدى "باكيات" الحرم المكى دون إصابات أو وفيات انهيار إحدى "باكيات" الحرم المكى دون إصابات أو وفيات

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى حدوث انهيار فى بعض الباكيات جنوب باب العمر أول أمس الجمعة، بسبب كمية الركام الموجودة فوق البلاط أثناء بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة المطاف.

ووفقاً لصحيفة الرياض ، تم توقيف العمل فى المنطقة إلى أن يتم رفع الأنقاض، ولم تحدث إصابات أو وفيات، لبعدها عن الطائفين والمصلين، ولم يؤثر على سير العمل فى مشروع التوسعة.

وقال الناطق الرسمى للمديرية العامة للدفاع المدنى الرائد صالح العليانى، إن الانهيار وقع نتيجة عمليات هدم وإزالة قائمة بطبيعتها فى منطقة العمل، مشيراً إلى أنه لم يرد أى بلاغ عن إصابات أو محتجزين جراء الانهيار.

وأضاف أن المنطقة معزولة عن الطائفين والمعتمرين، وهى منطقة أعمال إزالة وهدم لصالح مشروع توسعة المطاف، مشدداً على أن المنطقة محاطة بحواجز دائمة تمنع المتجهين لأداء الصلاة من الاقتراب منها.

وأكد العليانى، أن كل المشاريع التى جارٍ العمل على تنفيذها فى المنطقة الشمالية والتوسعة معزولة تماماً حتى لا تُعرّض المصلين والطائفين لأى مخاطر، مشيراً إلى أن أعمال الهدم والإزالة التى ترتب عليها ما تمت تسميته بـ«الانهيار» عائد للمبنى والعمران القديم، وليس حديث البنيان.
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