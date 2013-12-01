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الحفل الختامى لدورة أشبال الإعلام بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

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نظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات الحفل الختامى لدورة أشبال الإعلام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع وقامت بإعداد وتنفيذ هذه الدورة سماح عبده أخصائى الإعلام.

وقالت عواطف أندراوس نائب مدير المجمع أنه من خلال هذا الحفل تم تكريم الإعلاميين والصحفيين ومديرى المواقع الإلكترونية وخبيرى التنمية البشرية المشاركين فى تدريب أشبال اﻻعلام على مدى عشرة أسابيع منهم الدكتور عمرو صالح ودكتور مدحت محمود ودكتور سامح سعيد ودكتور أحمد عبد الحميد مدربى التنمية البشرية ومن الإعلام الإلكترونى سامى عامر مدير موقع القناة نيوز، والخط الساخن وهانى عبد الرحمن مدير مكتب المصرى اليوم ومالك البنا كبير مخرجى القناة الرابعة كما تم تكريم الأخصائيين اﻻجتماعيين المشاركين فى التدريب وطلبة أشبال اﻻعلام المتدربين.


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