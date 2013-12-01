بالصور.. كرنفال طلابى بأحد المدارس الخاصة لدعم "ذوى الاحتياجات"

نَظَّمَ القسم البريطانى بأحد المدارس الخاصة، كرنفالا طلابيا لدفعة 2014، وذلك للحصول على التبرعات، التى من شأنها ضمان استمرارية البرامج الخاصة، التى أسستها ماجدة موسى مديرة المدرسة السابقة، ومنها برامج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتضمن الكرنفال حفلا غنائيا لفريقى "مرايا باند"، و"كايروكى"، و"دورى" لكرة القدم، ومجموعة متنوعة من الألعاب للطلاب فى مختلف الأعمار.

ومن جانبها قالت شاهيناز شحاتة، مديرة العلاقات العامة بالمدرسة، إن تنظيم هذه الفعاليات المستمرة، ويحضرها طلاب من خريجى المدرسة لتنمية أواصل التعاون بين طلاب المدرسة الحاليين والخريجين، وكذلك لجمع التبرعات الخاصة للنهوض بالبرامج الخاصة بالمدرسة.