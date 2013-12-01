أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. كرنفال طلابى بأحد المدارس الخاصة لدعم "ذوى الاحتياجات"

Google+ Print

نَظَّمَ القسم البريطانى بأحد المدارس الخاصة، كرنفالا طلابيا لدفعة 2014، وذلك للحصول على التبرعات، التى من شأنها ضمان استمرارية البرامج الخاصة، التى أسستها ماجدة موسى مديرة المدرسة السابقة، ومنها برامج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتضمن الكرنفال حفلا غنائيا لفريقى "مرايا باند"، و"كايروكى"، و"دورى" لكرة القدم، ومجموعة متنوعة من الألعاب للطلاب فى مختلف الأعمار.

ومن جانبها قالت شاهيناز شحاتة، مديرة العلاقات العامة بالمدرسة، إن تنظيم هذه الفعاليات المستمرة، ويحضرها طلاب من خريجى المدرسة لتنمية أواصل التعاون بين طلاب المدرسة الحاليين والخريجين، وكذلك لجمع التبرعات الخاصة للنهوض بالبرامج الخاصة بالمدرسة.

1%20(1).jpg

G529aa3655eb30.jpg

G529aa36684c99.jpg

G529aa36782d65.jpg

G529aa368c8e92.jpg

G529aa369c11a1.jpg

G529aa36aa2572.jpg

G529aa36bc6f83.jpg

G529aa36ce5bb4.jpg

G529aa36e1b578.jpg

G529aa370c2964.jpg

G529aa3721290f.jpg

G529aa37336368.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365