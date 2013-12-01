السعودية تستضيف منتدى التعاون العربى مع دول آسيا وأذربيجان

تستضيف السعودية فى العاصمة الرياض يوم الثلاثاء القادم الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المنتدى سيعقد على مستوى وزراء الخارجية ووزراء المالية والاقتصاد فى الدول المشاركة.

وهذه الدورة للمنتدى هى الأولى التى جاءت استجابة لقرار الجامعة العربية بإقامة المنتدى بهدف تعزيز التعاون بين المجموعتين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

وتشارك أيضاً فى المنتدى المؤسسات المالية واتحادات التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات رجال الأعمال من الطرفين والتى من المقرر أن تعقد جلسات عمل على هامش المنتدى.

ومن المقرر التوقيع خلال عقد المنتدى على اتفاقيات تعاون بين الجامعة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان بهدف تطوير التعاون المشترك والعلاقات البينية فى المجالات كافة.