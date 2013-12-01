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خطوط حديد السعودية توقع عقدا مع "فرايت كار" الأمريكية

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خطوط حديد السعودية توقع عقدا مع "فرايت كار" الأمريكية خطوط حديد السعودية توقع عقدا مع "فرايت كار" الأمريكية

وقع رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد السويكت بمقر المؤسسة بالدمام شرق السعودية عقد توريد (500) عربة لنقل الأسمنت والحبوب والجير والصخور بقيمة إجمالية بلغت 1ر67 ألف دولار مع شركة فرايت كار الأمريكية.

وقال رئيس عام المؤسسة فى تصريح صحفى عقب توقيع العقد إن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث وتعزيز مكانة أسطول المؤسسة من عربات الشحن ورفع الطاقة التشغيلية للمؤسسة بما يلبى حجم الطلب المتزايد على نقل البضائع من الأسمنت والحبوب والجير والصخور، وغيرها مشيرا إلى أن هذه العربات سيتم تصنيعها من قبل شركة فرايت كار بالولايات المتحدة الأمريكية وبمواصفات ونظم ومعايير معتمدة من قبل الجمعية العمومية الأمريكية للسكك الحديدية على أن تكون مدة التوريد 12 شهرا.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامى للمؤسسة محمد أبو زيد أن هذه العربات ستخصص لتلبية الطلب المتنامى على نقل الحبوب والأسمنت والجير والصخور.

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مصر 365

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