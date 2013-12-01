زلزال قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية 6.9 ريختر

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالاً بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر وقع، الأحد، قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية.

وفي حين لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، استبعد مسؤولون محليون أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية تسونامي.

ويأتي هذا الزلزال بحسب skynews بعد أكثر من 10 أيام على تعرض أرخبيل جزر الملوك شرقي إندونيسيا لزلزال بلغت قوته 6.3، لم يسفر ضحايا.

وتقع إندونيسيا على حزام النار بالمحيط الهادئ، إذ تتصادم الصفائح التكتونية مسببة نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا.

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة ولاية اتشيه بجزيرة سومطرة، ما أدى إلى مقتل 35 شخصا على الأقل وتشريد الآلاف.

أما أعنف زلزال ضرب إندونيسيا خلال العقد الماضي، كان عام 2004 حين تعرضت جزيرة سومطرة لهزة قوتها 9.1 درجة.

ونجمت عن هذا الزلزال أمواج تسونامي ضربت سواحل سريلانكا والهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، أودت بجياة نحو 230 ألف شخص.