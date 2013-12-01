دراسة: 41% من ضحايا السرقة عبر الإنترنت لم يسترجعوا أموالهم

أظهرت دراسة أجرتها منظمة B2B International بالتعاون مع كاسبرسكى لاب حول المخاطر التى تتربص بالمستهلكين أجرتها، أن 41 من المستخدمين ممن فقدوا أموالهم بسبب الاحتيال فى الإنترنت لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم.

واستبعدت الدراسة سيناريو استعادة المال من البنك بعد الإجراءات القضائية وقالت "فقط 45% من المستخدمين ممن تعرضوا للسرقة عبر الإنترنت استعادوا أموالهم بالكامل".

وفقا للتقرير، 33% من الضحايا ذكروا أن المال غير قابل للاستعادة غالبا فى حال تمت سرقته خلال عملية الدفع. فى 17% من الحالات اختفى المال خلال عملية الصيرفة الإلكترونية، 13% من الضحايا كانوا عملاء فى المتاجر الإلكترونية.