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أنشليوتي: الأداء الرائع؟ ربما يشعر المنافسون بالخوف

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أنشليوتي: الأداء الرائع؟ ربما يشعر المنافسون بالخوف أنشليوتي: الأداء الرائع؟ ربما يشعر المنافسون بالخوف

(إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عقب الفوز بأربعة اهداف نظيفة على بلد الوليد انه لا يعرف اذا ما كان خصومه قد خاضت المباريات الاخيرة وهم يشعرون بالخوف، لكنه اعتبر ذلك، إن كان صحيحا، أمرا جيدا "يظهر تفوق الفريق".

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب لقاء الجولة الـ15 من الليجا "لا اعلم اذا كانوا قد دخلوا الملعب وهم يشعرون بالخوف. لعب بلد الوليد جيدا خلال 30 دقيقة، لكن تصعّبت الامور عليه بعد تسجيلنا الهدف الاول، فقد حظينا بمساحات أكبر للهجوم".

وأفاد "الفريق يتمتع بالتوازن في الوقت الراهن. قمنا بالدفاع بشكل جيد للغاية. المباراة كانت صعبة بالنسبة لبلد الوليد".

وأعرب المدرب عن ارتياحه ازاء الاداء الجيد لفريقه.

وأضاف "انه وقت جيد لنا. الفريق يركز بشكل جيد. لا اعلم اذا كانت مباراة اليوم هي الافضل. المباريات الاخيرة كانت جيدة للغاية. لدينا ثقة كبيرة الان".

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