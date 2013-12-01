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الرئيس الأوكراني يدين الشرطة لاستخدامها العنف في فض المظاهرات

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الرئيس الأوكراني يدين الشرطة لاستخدامها العنف في فض المظاهرات الرئيس الأوكراني يدين الشرطة لاستخدامها العنف في فض المظاهرات
طالب الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة العنف خلال فض التجمع الموالي للاتحاد الأوروبي وكذلك معاقبة من تثبت إدانته .ونقل بيان أصدره مكتب الرئيس عن «يانوكوفيتش»: «أدين الأفعال، التي أدت إلى مواجهة تتسم بالعنف وسقوط مصابين».وفضت وحدات خاصة من الشرطة الأوكرانية مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في العاصمة كييف، صباح السبت، وتواترت تقارير عن إلقاء القبض على 35 شخصا.كان نحو 10 آلاف شخص تظاهروا، مساء الجمعة، احتجاجا على قرار تعليق العمل بشأن اتفاقية شراكة وتجارة مع الاتحاد الأوروبي، كما طالبوا باستقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

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