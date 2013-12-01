عمليات نوعية تنفذها وحدات القوات البرية ونظيرتها الفرنسية في «النيزك 3»

نفذت وحدات القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بوحدات المظليين والقوات الخاصة ونظيرتها الفرنسية في اليومين الماضيين العديد من التدريبات العملية ضمن فعاليات تمرين (النيزك 3) المقام في المنطقة الشمالية الغربية في تبوك.

وشملت التدريبات تنفيذ عمليات خاصة لقوات محمولة جوا تؤدي القفز الحر التكتيكي من ارتفاع 12 الف قدم من طائرات النقل سي 130 وبكامل عتادهم وأسلحتهم متجهين للوصول لنقاط قريبة من مواقع حيوية ومهمة كعملية استطلاع واقترابهم لمنطقة مباني افتراضية ومراقبة العناصر العدائية، بحيث يستمرون بالبقاء لمدة تتجاوز الليلة الكاملة في حين تستعد وحدات للوصول للهدف واقتحامه باستخدام طائرات الهيلكوبتر.

ونفذ الجنود السعوديون والفرنسيون التدريبات الأولية باستخدام أجهزة المشبهات لتنفيذ عملياتها الخاصة، وقد شوهد الجنود وهم ينزلون بالحبال من طائرات (بلاك هوك) التابعة للقوات البرية وينفذون تكتيكات معينة للاقتراب من العدو الافتراضي مستخدمين الرماية التشبيهية. وفي موقع آخر تدرب الجنود على عمليات الرماية بالذخيرة الحية بأسلوب المسارات والوقفات ولوحظ استخدام الجنود لمعدات وتقنيات حديثة لتحديد المواقع والاتصال.

يذكر أن التدريبات شملت دروسا نظرية مكثفة طبقها الطرفان قبل تنفيذ العمليات وتدير تلك العمليات خلية مختلطة من السعوديين والفرنسيين.

العقيد الركن حسن بن عبدالله الشهري، قائد التمرين أوضح لوسائل الاعلام أن هذا التمرين يعتبر نوعيا ويأتي ضمن سلسلة تمارين ننفذها مع الجانب الفرنسي وتنفذ فيه تطبيقات متعددة تتطلب من الطرفين توحيد المفاهيم وأن التمرين يعتبر فرصة ممتازة لكلا الطرفين لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ويركز التمرين على تكثيف العمل بالليل، وأضاف الشهري : اننا نعمل في بيئة مشتركة مع القوات الجوية الملكية السعودية، ونستخدم أجهزة ومعدات المشبهات لمحاكاة التدريب بالواقع والتي تعتبر في غاية الأهمية حيث إن المشبهات تمكننا من معرفة السلبيات والايجابيات وكذلك نستخدم الرماية بالذخيرة الحية.

النقيب جيوم بوليه (من الجانب الفرنسي) صرح لوسائل الإعلام بالآتي : لاحظنا أثناء التمارين السابقة والحالية أنه يوجد نقاط التقاء رئيسية بيننا وبين السعوديين في مجال العمليات الخاصة واجتهدنا قدر الامكان لنصل الى معرفة التكتيك لكلينا للوصول الى القدرة للعمل المشترك لتنفيذ عمليات خاصة تدريبية. وأضاف : التدريب الليلي هو المحك الأساسي لنا وللسعوديين لتنفيذ عمليات خاصة، وحتى نستطيع تقييم أعمالنا في ظروف الرؤية المحدودة.