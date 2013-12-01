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ارتفاع ضغط الدم يبدأ من 140

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ارتفاع ضغط الدم يبدأ من 140 ارتفاع ضغط الدم يبدأ من 140

ارتفاع ضغط الدم المرض الأكثر شيوعا فى ، توجد أخطاء كثيرة شائعة ومفاهيم خاطئة عند قياس الضغط وبعدها يتم تشخيص بعض الأشخاص أنهم مصابون بارتفاع الضغط على الرغم من اتباعهم لبعض الأساليب الخاطئة.

يقول الدكتور رامى إسماعيل، زميل أبحاث القلب بجامعة جلاكسو ببريطانيا، إن ضغط الدم هو الضغط الذى يقوم به القلب لكى يضخ الدم داخل شرايين الجسم، ويكون الضغط الطبيعى داخل الشرايين 120/80 ويكون رقم 120 هو ضغط الدم الانبساطى والـ80 هو ضغط الدم الانقباضى، والمسئول الرئيسى عن معرفة ارتفاع الضغط هو ضغط الدم الانبساطى فإذا زاد عن 140 يعد ذلك ارتفاعا فى ضغط الدم.

ويضيف "رامى"، أن ارتفاع ضغط الدم لا يوجد له أى أعراض، كما يعتقد البعض، والصداع ليس دليلا على ارتفاع ضغط الدم، وغالبا لا يؤدى إلى أى أعراض ويرتفع الضغط بالتدريج.

ويوضح الطبيب الطرق الصحيحة لقياس الضغط يكون الشخص جالسا على كرسى بطريقة سليمة ومستريحا وليس يكن متوترا، ولا يجب أن يكون قبل قياس الضغط مدخن للسجائر ولم يتحدث لمده 10 دقائق لربع ساعة، ويكون ذراعه بجانب المنضدة وفى نفس مستوى القلب وجهاز الضغط.
> ويشير الطبيب إلى أنه فى حالة قياس الضغط بعد اتباع هذه التعليمات السابقة، ووجد أنه مرتفعا لمدة ثلاثة أيام، هنا يشخص أن المريض مصاب بارتفاع ضغط الدم.
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مصر 365

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