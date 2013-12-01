الطائف: تطوير طريق الملك خالد وإنشاء عبارات لتصريف السيول

بدأت أمانة محافظة الطائف تنفيذ مشروع إنشاء عبارتين لتصريف مياه السيول في طريق الخالد، بينما تواصل العمل في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير الجزء الجنوبي من الطريق حتى تقاطعه مع شارع حسان بن ثابت، بهدف زيادة فاعلية التقاطع في دعم الحركة المرورية النشطة للشاحنات والمركبات الصغيرة.

ويشمل المشروع توسعة وتطوير طريق الملك خالد من تقاطع المنطقة الصناعية وحتى تقاطع شارع حسان بن ثابت، وزيادة عدد المسارات في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات، وتوسعة وتطوير الجزء المتبقي من شارع حسان بن ثابت حتى تقاطع طريق الملك خالد.

ويجري العمل في تطوير الجزء الأوسط من طريق الملك خالد، الممتد من تقاطع النسيم حتى ميدان السحيلي، حيث بدأ العمل في اتجاه واحد بينما تم تحرير الاتجاه الآخر للحركة المرورية وتنظيم مسارات بديلة تضمن انسيابية الحركة.

ووقف أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج على سير العمل بالمشروع، وأطلع على مسار حركة المركبات في تقاطع طريق الملك خالد مع طريق المطار، وفاعلية المسارات البديلة في احتواء حركة المركبات في أوقات الذروة بعد اقفال التقاطع لإنشاء نفق جديد يخدم العابرين لطريق المطار وطريق الملك خالد.

يذكر أن طريق الملك خالد يخضع لأعمال تطوير مستمرة من قبل الأمانة، بعد أن أصبح أحد أهم محاور الحركة المرورية في المدينة، ويصل طوله إلى أكثر من تسعة كيلومترات من تقاطع طريق الجنوب حتى تقاطع طريق المطار، ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الجارية في تسهيل تدفق الحركة المرورية الكثيفة بالطريق، وسرعة نقل الحركة من شمال الطائف لجنوبها والعكس.