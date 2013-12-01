كليات التميز تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل للفصل الدراسي الثاني

أعلنت كليّات التميز التي انشئت تحت مظلة وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الطلاب والطالبات للالتحاق بإحدى كلياتها, حيث تستمر فترة التسجيل من يوم الأحد 1 ديسمبر وحتى يوم السبت 7 ديسمبر 2013. وتتلخص شروط التقديم في أن يكون المتقدم سعودياً أو من أم سعودية، وأن يكمل اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

وقد أعرب الدكتور صالح العمرو الرئيس التنفيذي لكليات التميز عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الكليات لقبول الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني. وقال «برغم محدودية المقاعد، إلا أن الكليات تسعى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين الذين استوفوا شروط القبول لدى الكليات، مما يفتح المجال أمام الطلاب للالتحاق بأحد التخصصات التطبيقية المقدمة بخبرات دولية رفيعة المستوى، تعمل على تزويدهم بمختلف المهارات اللازمة لدخول سوق العمل مستقبلاً».

وكانت المرحلة الأولى قد انتهت في 18 نوفمبر الماضي، حيث تم قبول أكثر من 1200 طالب وطالبة في مختلف الكليات العشر. وبلغ إجمالي عدد الطلاب في الكليات حتى الآن أكثر من 4500.

وتنتشر كليات التميز في كل من مكة المكرمة: كلية تي كيو للبنين وكلية لوريات للبنات، والمدينة المنورة: كلية تي كيو للبنات، والرياض: كلية لوريات للبنين، وجدة: كلية لوريات للبنين وكلية نيسكوت للبنات، وبريدة: كلية تي كيو للبنين، والخرج: كلية لوريات للبنات، وجازان: كلية الجونكوين للبنين، ومحايل عسير: كلية موندراجون للبنين. وتقدم هذه الكليات باقة من التخصصات التطبيقية الرفيعة مثل التقنية الكهربائية والميكانيكية والمركبات والنقل، والسياحة والفندقة، وتكنولوجيا المعلومات، والموضة والجمال وإدارة الأعمال وغيرها الكثير.

إضافة الى المكافآت الشهرية المجزية التي يحصل عليها الطلاب، وتقدم كليات التميز ما بين فصلين إلى ثلاثة فصول دراسية في العام الدراسي الواحد، علماً بأن مدة الدراسة فيها تمتد إلى ثلاث سنوات, تكون السنة الأولى تحضيرية يتلقى فيها الطالب مهارات اللغة الإنجليزية والاتصال وتكنولوجيا المعلومات. فيما تخصص السنة الثانية لتزويد الطالب بالمهارات الأساسية التطبيقية في تخصصه يحصل الطالب في آخرها على شهادة إكمال البرنامج التطبيقي. والسنة الثالثة والأخيرة فيتم تزويد الطالب فيها بالمهارات المتقدمة التطبيقية ويخصص جزء منها لبرنامج تطبيقي ميداني يحصل بعدها الطالب على شهادة دبلوم في تخصصه معتمدة من قبل المقاييس السعودية للمهارات. ولمزيد من المعلومات، يمكن للطالب أو ولي أمره زيارة موقع الكليات وللالتحاق بإحدى الكليات يمكن زيارة موقع كليات التميز (www.coe.com.sa (، للحصول على معلومات تفصيلية عن كل من الكليات العالمية ومواقعها في مختلف مدن المملكة، إضافة لآلية الالتحاق بأي من الكليات والأوراق المطلوبة.