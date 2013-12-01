حمدان بن مبارك: اكتملت أفراح اليوم الوطني بالفوز بـ «إكسبو»

قدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، التهنئة للقيادة الحكيمة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الحكام أعضاء المجلس الأعلى، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على فوز الإمارات باستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020، الذي يمثل إنجازاً وتحدياً جديداً يضاف إلى إنجازات الدولة والقيادة الرشيدة لدولتنا الغالية، ورفع اسم وعلم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وأكد معاليه أنه إنجاز يأتي في وقت مهم تكتمل فيه فرحتنا وسعادتنا باحتفالات الدولة باليوم الوطني 42 ومعرض اإكسبو 2020 .

أولويات القيادة

وأثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على جهود طلبة جامعة الإمارات وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على جهودهم في تطوير العملية التعليمية، التي تمثل أولوية مهمة من أولويات القيادة الرشيدة في دولتنا الغالية، وبارك معاليه لأسرة الجامعة احتفالاتهم باليوم الوطني 42، وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020، شاكراً الطلبة على جهودهم وحرصهم على أن يكونوا الصور المشرقة والمشرفة لأبناء دولة الإمارات،في ظل القيادة والحكيمة والرشيدة، التي أولت أبناء وبنات الوطن جل اهتمامها ورعيتاها في توفير أرقى مخرجات التعليم العالي،التي تضاهي المخرجات العالمية،متمنيا لهم المضي قدما في تحقيق طموحاتهم وأن يكون الأبناء الأوفياء للوطن، مشيراً إلى أن تقديم هذا الأوبريت يمثل فرصة جيدة للطلبة في التعبير عن فرحتهم واعتزازهم بهذا اليوم الوطني.

جاء ذلك خلال استقال معاليه لمجموعة من طلاب وطالبات جامعة الإمارات ممن شاركوا في تقديم فكر الأوبريت، متحدون من أجل الوطن، خلال فعاليات منتدى بناء الوعي السياسي لطلاب الجامعة، الذي نال استحسان الجميع. وهنأ الطلبة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة اليوم الوطني 42 لدولة الإمارات الغالية، وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020، حيث ضم الوفد الطلابي كلاً من الطالب راشد المطروشي والطالبات مريم حامد الظاهري وأمنة جابر السلامي وخلود خميس البديوي وأسمى الزيدي،وبحضور الدكتور محمد البييلي نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل.

جهد طلابي

ومن جانبه قدم الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي الشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على استضافته لأبنائه الطلبة واستقباله لهم .

وقال: اليوم يعد يوماً لا ينسى من تقويم دولة الإمارات، لأن الأفراح تجتمع وتكتمل باليوم الوطني والفوز باستضافة إكسبو 2020، ما يؤكد الريادة والصدارة لدولتنا الحبيبة، أما بخصوص الأوبريت الذي قدمه طلبتنا لمعالي الرئيس الأعلى للجامعة، فهو يمثل جهداً طلابياً خالصاً،من كتابة الأشعار إلى الغناء والإخراج وتمثيل المشاهد، التي جسدت في مضمونها ولاء ومحبة شعب الإمارات لقادته ووطنه، مع التركيز على عناصر الرؤية الأربعة وهي، متحدون في المعرفة، ومتحدون في الرخاء،ومتحدون في المسؤولية، ومتحدون في المصير،وشارك في الأوبريت 65 طالباً وطالبة، مثلوا لوحة وطنية جميلة ومتناسقة، عبرت عن وحدة الإمارات وشعبها.