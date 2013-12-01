«مبادرات رئيس الدولة» تعتمد موافقات نهائية ومبدئيــــــــــــة لـ 3150 مواطناً للحصول على مساكن

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتأمين العيش الكريم لأبناء الوطن ورفع مستواهم المعيشي وتأمين الاستقرار الأسري لهم، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين، وبمتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة الموافقة النهائية لـ1480 مواطناً للحصول على مساكن في مختلف إمارات الدولة ممن استوفوا شروط الإجراءات واستكملوا أوراقهم الثبوتية التي تؤهلهم للحصول على مساكن حسب اللوائح والإجراءات المعمول بها في الدولة.

وهي الدفعة الاولى والثانية التي أمر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعكس الرعاية والاهتمام الذي يوليه سمو ولي عهد أبوظبي لأبنائه المواطنين أينما كانوا على أرض الدولة، وترجمة لعمق وتوحد البيت الاماراتي وقوة الاتحاد الذي عم خيره على أبناء الوطن أينما كانوا وفي مختلف اماراتنا الحبيبة التي تعيش أفراح احتفالاتها بذكرى قيام الاتحاد الثاني والاربعين.

واطلعت اللجنة على التقرير الخاص بالدفعة الثالثة من مساكن المواطنين وفقا لتوجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتضمنة 1553 مواطناً ومواطنة، وأقرت الموافقة المبدئية لحصولهم على المساكن ووجهت بضرورة مراجعة المستفيدين لوزارة الأشغال العامة لاستكمال البيانات والمستندات اللازمة لإصدار قرار الموافقة النهائية لتخصيص المسكن.

كما اعتمدت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، بمقر وزارة شؤون الرئاسة بابوظبي، الموافقة النهائية لـ80 مواطناً للحصول على مساكن في منطقة البدية بالفجيرة بعد أن استوفوا الشروط والإجراءات التي أهلتهم للحصول على مساكن. واعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة كذلك أسماء 37 مواطنا للحصول على مساكن في منطقة دبا الحصن بالشارقة.

موازنة المرحلة الثالثة

وأكد الزعابي أن اللجنة أقرت الموازنة الخاصة بأعمال المرحلة الثالثة من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وقررت رفع توصياتها إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لعرضها على صاحب السمو رئيس الدولة.

وأكد الزعابي أن تأمين المسكن الملائم لكل أبناء الوطن يأتي في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرا إلى أن الكشوف والمساكن التي اقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير تعتبر الأكبر بين الكشوف التي أقرتها اللجنة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والاربعين، لتتضاعف فرحة المواطنين، بهذه الأيام السعيدة.

وأشار معالي أحمد جمعة الزعابي إلى أن لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في اجتماعها الأخير استمعت لتقرير موجز حول سير العمل بكافة مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبين معاليه أن اللجنة راضية عن مستوى الأداء في إنجاز المشاريع التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة ضمن مبادرات رئيس الدولة الهادفة لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن المشاريع التي تم الانتهاء الفعلي من تنفيذها "بلغت كلفتها ستة مليارات درهم" وتنوعت بين المشاريع الخدمية مثل المستشفيات والعيادات الصحية، ومراكز صحية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع بنية تحتية مثل الطرق والجسور، والسدود، ومشاريع خدمية ومساكن، ومساجد.

أما المشاريع القائمة فتركز في مجملها على مشاريع الطرق والبنية التحتية والمشاريع الخدمية مع التركيز بشكل أكبر على المساكن حيث تتجاوز كلفة مشاريع المساكن الجاري تنفيذها حالياً الملياري درهم. يذكر أن العديد من مشاريع المساكن قد تم تنفيذها بالفعل وسلمت للمواطنين.

المرحلة الثالثة

أما أعمال المرحلة الثالثة من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة فقد ركزت بشكل كبير على أعمال مساكن المواطنين، حيث تضمنت أعمال هذه المرحلة تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإحلال وإنشاء عشرة آلاف مسكن للمواطنين، كما تتضمن أعمال هذه المرحلة تنفيذ توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء أكثر من ألفين وخمسمائة مسكن للمواطنين في مناطق مختلفة.

كما أن اللجنة قد وافقت على القيام بأعمال صيانة شاملة لـ1000 مسكن ممن أثبتت الدراسات الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة لها علاوة على أن اللجنة ستقوم بإحلال بعض المساكن وانشاء مساكن جديدة في أماكن سكن قاطنيها خاصة في المناطق النامية والبعيدة.

أما على صعيد الطرق والبنية التحتية فقد تم القيام بعدد من المشاريع الضخمة التي ترفع من مستوى شبكة الطرق. كما تضمنت تلك الأعمال مشاريع لنقل المياه لإمارة أم القيوين. وعلى صعيد الخدمات الصحية فقد انتهى العمل من أعمال إنشاء مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة الحاصل على جوائز عالمية في تصميمه، والذي بلغت كلفة تشييده المليار درهم.

مستشفى خليفة

كما أن اللجنة بصدد تعيين استشاري عالمي للبدء بأعمال تصميم مستشفى الشيخ خليفة للإصابات والتأهيل بالشارقة بكلفة تقدر بسبعمائة مليون درهم. كما تقوم اللجنة بإنجاز عدد من مشاريع المساجد الكبيرة في الدولة ومنها جامع الشيخ زايد بالفجيرة وجامع الشيخ خليفة برأس الخيمة.

حضر الاجتماع الذي ترأسه معالي الزعابي محمد عبدالله الرميثي، وجبر السويدي، وسعيد محمد المقبالي، وعبدالله سيف النعيمي، ومحمد محمد صالح، والمهندس حسن المنصوري، وعلي الدهماني.

الموافقة النهائية لـ1480 مواطناً للحصول على مساكن في مختلف إمارات الدولة

الدفعة الاولى والثانية التي أمر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،

أبوظبي

سلطان فضل احمد جاسم المرزوقي

علي راشد سلطان فاضل الكتبي

سلطان فضل احمد جاسم المرزوقي

علي راشد سلطان فاضل الكتبي

العين

محمد صالح محسن عاطف الجحوشي

نبيل حميد عبيد يحيى

محمد صالح محسن عاطف الجحوشي

عمير حمد خليفه حمد الغفلي

دبي

جمعه درويش جمعه علي

سالم عبيد علي سالم

محمد عيسى علي عيسى الشامسي

احمد علي فارس علي اجتبي

الشارقة

إبراهيم أحمد محمد الحمادي

إبراهيم حسن عبدالله إسماعيل الحسوني

إبراهيم عبدالله علي

أحمد إسماعيل مراد عيسى المازم

أحمد حميد عباس كرمك جمعه

أحمد سالم علي حمودة الكتبي

أحمد عبدالله احمد حسن السلمان

احمد عبدالله محمود حسن الحمادي

احمد إسماعيل حسن قمبر

احمد عبيد جمعه الليم آل علي

احمد علي احمد المازم

احمد محمد يوسف علي

أحمد مراد موسي

إسماعيل جعفر يعقوب حسن الزرعوني

أيوب إبراهيم حسن علي

إبراهيم عبدالله خميس عبدالله

إبراهيم عبدالله عبدالرحيم الحوسني

إبراهيم محمد علي عبدالرحمن الملا

إسماعيل إبراهيم محمد حسن

إسماعيل أحمد محمد يوسف

إسماعيل غلوم عباس علي

أحمد إبراهيم صقر محمد آل علي

أحمد حسين صالح صالح

أحمد خميس علي أحمد المازمي

أحمد علي عبيد سيف

أحمد محمد علي محمد الجسمي المعيني

أمين محمد صادق محمد نور

محمد حسين صالح يوسف

بدر علي يوسف صالح آل علي

بدر محمد حسن عوض

توفيق محمد عبدالرحمن سعد

جاسم احمد محمود حسن الحمادي

جاسم محمد إبراهيم حسن الرئيسي

جاسم محمد غلوم الأميري

حارب سعيد حارب محمد حارب الشامسي

حسن إبراهيم عبدالرسول

حسن علي محمد حسن عبدالله الرئيسي

حسن علي قاسم

حسن مبارك علي مبارك الضبعة الكتبي

حسن محمود حسن محمد المازم

حمد عبدالرزاق عبدالنور

حمدان راشد حميد راشد

حمود سعيد حاتم سعيد

حميد سعد راشد مطر المطروشي

خالد إسماعيل حسين

خالد علي محمد علي آل علي

خالد ماجد راشد عبدالله المخيني

خلفان محمد خلفان المهيري

خليفة محمد حسن صالح

خليفه عبدالرحمن سعيد بحير الشامسي

خليفه مبارك سلطان بوخميس الشامسي

خليل إبراهيم احمد محمد

خليل حسن محمد حسين

راشد سعيد محمد حمدان

راشد محمد خوري جمعه

سالم سعيد مبارك الحافري

سالم سعيد مبارك عبدالله المخيني

سالم علي عيسى آل علي

سالم مبارك بن عليان

سالم محمد احمد عبيد المهيري

حسين مراد موسى المازمي

سعود فاضل حسن بولاد

سعيد سالم عبدالله محمد المهيري

سعيد عبدالله محمد عبدالله الحضرمي

سعيد عبيد مطر مصبح

سعيد محمد سليمان عبدالله

سعيد منصور سعيد مبارك

سلطان ناصر سالم علي

سلطان هارون علي خميس

سهيل علي قاسم الساحلي

سيف الحاج علي احمد عبدالله

سيف أحمد إبراهيم محمد

شعيب عبدالله محمد يوسف

شهاب احمد علي المازمي

ناصر موسى سالم الشرهان النعيمي

صلاح خميس علي أحمد المازمي

طلال حسين محمد سليمان الرئيسي

عادل سعيد خميس الجابري

عادل عبدالله سليمان محمد

عارف عبده سعيد محسن

عبدالرحمن علي عبدالرحمن الملا

عبدالرحمن محمد عبيد بوخاطر الشامسي

عبدالرحمن محمد يوسف علي

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الزرعوني

عبدالعزيز أحمد محمد أحمد

عبدالعزيز خليل محمد أحمد الحوسني

عبدالله احمد محمد أحمد الحوكل

عبدالله احمد محمود سالم

عبدالله حسن صالح سالم آل علي

عبيد عبدالرحمن حمد المظلوم السويدي

عبيد عيسى خميس جوهر

علي محمد صابر إبراهيم صابر

علي مراد محمد عبدالرحمن

علي أحمد راشد عبدالله

علي عيسى محمد إبراهيم

علي محمد سالم إمبيس

عمر سالم مبارك جاسم أبو مهير

عمر علي عبيد سيف

عمران غلوم عباس درويش

عيسى إبراهيم عبدالله علي

فهد إبراهيم مراد عبدالله

فهد بدر علي محمد

فهد محمد صالح مدني

فيصل أحمد علي محمد

فيصل عبدالله محمد عبدالله الكوخردي

ماجد ابراهيم محمد الزرعوني

ماجد محمد حسن صنقور

ماجد محمد غلوم الأميري

مبارك مصبح مبارك سلطان الكتبي

محمد إبراهيم عبدالله عبدالرحيم

محمد جمعة علي موسى

محمد خميس علي أحمد المازمي

محمد راشد جمعه راشد

محمد عباس حيدر قمبر

محمد عبدالرزاق حسن محمد

محمد عبدالرزاق عبدالرحمن الهاجري

محمد مراد محمد

محمود محمد محمود محمد المرزوقي

مصبح عبيد مطر الطنيجي

مطر مال الله مطر حسن آل علي

منصور سعيد علي سعيد المنصوري

منصور علي محمد منصور المرزوقي

نايف أحمد نايف مراد

نجيب يوسف جميع مبارك المخيني

هارون رشيد أمين محمد الخاجة

هيثم أحمد مصبح علي

وليد عسكر محمد جمعه

يعقوب يوسف عبدالله خميس البلوشي

يعقوب يوسف ناصر نصرالله الزرعوني

يوسف عبدالله حسن العبيدلي

احمد إبراهيم محمد علي السيد

احمد سلطان حمد القبيسي

أحمد سعيد هادي الحمد

حميد ناصر خالد أحمد

خالد خليفة سعيد دسمل المزروعي

خالد محمد كزيه علي الروباري

زينب سيد أحمد

عبدالله إبراهيم عبدالله عبدالرحيم

عبدالله حسن إبراهيم حسن الذهب

علي حسن إبراهيم حسن الذهب

عمران راشد جمعه راشد

فاطمه محمد علي عبدالله

فريد عبيد محمد

مايسه أبو بكر حسين عبدالكريم

محسن حسين محمد حسين

محمد أحمد محمد يوسف

مروان سالم خلفان الهاشمي

مريم أحمد علي

منصور ناصر علي عبدالله

ناصر محمد مسعود عبدالله

وفاء حميد سالم حميد

إبراهيم عبدالله صالح عبدالله المازمي

إبراهيم محمد علي حسين الزرعوني

احمد حسن محمد حسين المازمي

احمد خلف سالم علي العويس

إبراهيم حاجي محمد صديق الجسمي

إبراهيم سعيد عبدالله حسن السعدي

أحمد سعيد سيف راشد آل علي

أحمد صفر محمد عبدالله المرزوقي

بدر جاسم حسن عبدالله الرئيسي

جاسم عبدالله فلاح محمد

جاسم محمد مراد علي المازمي

حسين يوسف حسين إبراهيم الحوسني

حمد احمد رضا محمد الأنصاري

حمد حسن أحمد حسن المرزوقي

حميد حسن صالح حسن المرزوقي

خالد إبراهيم محمد رحمه المازمي

خالد عبدالله محمود حسن الحمادي

خلف مال الله خلفان خلف الحمادي

سعد مفتاح الحاج مفتاح العبيدلي

سلطان جاسم سعيد جاسم الشامسي

سلطان سالم خاتم سعيد السويدي

سمير عبدالقادر مراد عبدالقادر البلوشي

صالح احمد إبراهيم صالح المحرزي

صالح علي صالح عبدالله إبراهيم المازمي

عادل عباس غلام حسين الجسمي

عباس باقر عبدالله صالح

عبدالرحيم أحمد علي عبدالرحيم الحوسني

عبدالعزيز حسين احمد بوحسين

عبدالعزيز علي سعيد محمد الحمادي

عبدالله حسن محمود حسن الحمادي

عبدالله محمد عبدالرحيم الحمادي

علي اسماعيل جمعه خميس الجني

علي إبراهيم علي عبدالحسين الساجواني

علي محمد حسن عبدالله الرئيسي

علي محمد سالم عبدالله الحمادي

فهد بلال حسن عيد البلوشي

فيصل علي جلال حسن المازمي

فيصل محمد صفر غلوم محمد

فيصل محمد عبدالله محمد آل علي

ماجد محمد سعيد محمد المهيري

مبارك صالح مبارك خميس الجنيبي

محمد احمد صالح المازمي

محمد احمد يوسف عباس الرئيسي

محمد إبراهيم محمد النمر الزرعوني

محمد جاسم عبدالله رجب آل علي

محمد سعيد علي ناصر الكتبي

محمد عيسى يوسف عيسى السويدي

محمد ناصر عبدالله جمعه الجنيبي

محمود عبدالرحمن علي عبدالله آل علي

محمود عبدالله محمود حسن الحمادي

معتوق خلف محمد حاجي الحوسني

نصر نايل سالم محمد

نواف علي عبدالرزاق عبدالله الحمادي

وحيد محمد غلوم سالم

ياسر حسين سالم عبيد اليافعي

ياقوت سلطان عبدالله حسين الحمادي

يوسف حسن يوسف حسن آل علي

خميس راشد عبيد سلطان السويدي

الذيد

محمد سلطان سالم الحافري

راشد علي خلف علي

سعيد سالم سعيد عبدالله الكتبي

محمد خلفان علي خلفان الرفيسه الكتبي

محمد راشد محمد راشد الخيال الطنيجي

محمد عبدالله مصبح هاشل

مصبح سالم نايع مترف الطنيجي

علي خلفان سيف خلفان المسافري

ناصر سعيد محمد علي

سالم مطر علي مطر الكتبي

عبدالرحمن عبيد سالم سعيد بالليث

عبيد مطر عبيد مرخان الاجتبي

علي عتيق مبارك خميس الكتبي

مانع ناصر علي عبيد القايدي

أبو موسى

عادل ناصر علي عبدالله المازم

عتيق سالم عبيد فضل

خورفكان

إبراهيم احمد إبراهيم علي

إبراهيم إسماعيل حسن أحمد

إبراهيم عبدالله علي محمد الرئيسي

إبراهيم مراد داد محمد

احمد عبدالعزيز حيدر يوسف

احمد عبدالله سيف هلال النقبي

احمد عثمان كرم أحمد الرئيسي

احمد محمد سيف علي النقبي

ايمن سالم عبدالله سعيد

إبراهيم حسن إبراهيم مصطفى الحمادي

إبراهيم عبدالله حسن عبدالله

أحمد خميس عبيد محمد

أحمد علي أحمد سيف

أحمد علي عبدالله حميد

أحمد يوسف عبدالقادر محمد

أسعد سعيد أحمد سيف

أنور خميس محمد علي

أيمن خميس عبيد راشد

بدر محمد خميس محمد

بدر مراد أحمد محمد البلوشي

بسام خلفان محمد خلفان النقبي

جاسم جنكي خير محمد البلوشي

جاسم سعيد راشد سعيد الكلباني

جاسم محمد خميس محمد

جاسم محمد عبدالله محمد

جوهر علي إبراهيم حسن الحمادي

حسن خميس احمد محمد

حسن علي عبدالله محمد

حسين علي عبيد سعيد النقبي

خالد احمد عبدالله احمد الحمادي

خالد احمد محمد سالم

خالد حاجى يوسف محمد

خالد راشد عبيد راشد السيابي

خالد عبدالرحيم حسين يوسف

خالد علي بير بخش

خالد محمد حسن راشد النقبي

خالد محمد سيف راشد

خالد محمد علي البديوي راشد النقبي

خالد محمد علي حسن

خالد محمد علي سلطان

خالد ناصر محمد عسكر النقبي

خميس سعيد علي النقبي

خميس علي خميس أحمد

راشد راشد احمد سيف النقبي

رائد احمد خميس العماني النقبي

سالم محمد سالم أحمد الحوسني

سالم محمد عبدالرحمن محمد النقبي

سامح سند أحمد سند

سامى محمد علي عبدالله

سعيد خلفان عبدالله عبود

سعيد عبدالله سعيد النقبي

سعيد علي سعيد عبدالله النقبي

سعيد محمد سعيد محمد

سعيد محمد مراد محمد

سلطان احمد محمد النقبي

سيف راشد عبيد راشد السيابي

صادق إبراهيم صادق محمد

صقر يوسف علي صقر

عادل علي عبدالرحيم علي النقبي

عاصم علي عبدالله محمد

عبدالرحمن مراد داد محمد

عبدالرحمن يوسف محمد عبدالله

عبدالرحيم عبدالله حسن إسماعيل

عبدالعزيز أحمد عبدالله محمد

عبدالعزيز محمد أحمد محمد النقبي

عبدالعزيز محمد علي محمد

عبدالله احمد محمد سعيد النقبي

عبدالله إبراهيم سعد محمد

عبدالله أحمد محمد علي

عبدالله حسن محمد علي

عبدالله خلفان محمد خلفان النقبي

عبدالله سليمان عبيد راشد

عبدالله شاهين خميس عبدالله

عبدالله عبدالحميد سنان محمد القحطاني

عبدالله علي سالم خلفان النقبي

عبدالله علي سالم عبدالله الفزاري

عبدالله محمد احمد عمر النقبي

عبدالله محمد سعيد راشد النقبي

عبدالله يوسف عبدالرزاق عبدالله النقبي

عدنان علي أحمد خميس

عدنان محمد خميس خلفان النقبي

علي إبراهيم إبراهيم مصطفى الحمادي

علي محمد عبدالله باغوني النقبي

علي إبراهيم علي إبراهيم الحوسني

علي محمد علي مبارك

عمار عبدالله محمد علي النقبي

عمار محمد سالم أحمد الحوسني

عمر عبدالله عبدالرحمن علي

عمر عيسى عبدالكريم

عمر محمد نصيب مال الله الحمادي

عمران عيسى عبدالكريم كرم

سلطان علي عبد الله علي حنون النقبي

حسن محمد إبراهيم يوسف

فهد خميس خيري خميس الحمادي

فهد عبدالرحيم جهان كرم

فهد علي راشد علي النقبي

فهد يوسف علي صقر

فيصل راشد احمد سيف النقبي

فيصل عبدالرزاق عبدالرحيم محمد النقبي

فيصل عبدالله خلفان راشد

فيصل عبدالله خلفان عبدالله

فيصل عبدالله مراد عبدالله

كرم حسن كرم محمد

ماجد عبدالله سلمان فرحان الحمادي

مانع عبدالله محمد راشد

مانع محمد احمد راشد النقبي

محسن محمد خميس محمد

محمد إسماعيل م

شبكةعيونالإخبارية

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