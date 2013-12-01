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قص الأظافر يحميك من فطريات القدم

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قص الأظافر يحميك من فطريات القدم قص الأظافر يحميك من فطريات القدم

يصاب البعض بفطريات فى القدم، تسبب مشاكل وحكة بالقدم وجفاف بها، يشعرهم بعدم القدرة على السير بها، لما قد يترتب على الفطريات من ظهور بثور جلدية تؤثر على الجلد، وقد تؤثر الفطريات على القدم فيزال الظفر بالكامل.

وينصح الدكتور ياسر سيد، استشارى الأمراض الجلدية بمعرفة كل ما هو متعلق عن الفطريات حتى يمكن الوقاية منها وتجنبها، فهناك فطريات تنمو داخل الأحذية الضيقة، خاصة عندما نرتدى تلك الأحذية لفترات طويلة.

ويوضح الدكتور ياسر أن تلك الفطريات تنمو فى حالة عدم تعرض القدمين للماء والهواء لفترة طويلة، والفطريات قابلة للانتقال من قدم لأخرى أو لليدين عند ملامستها، وهناك عدد من العوامل التى تزيد من فرص فطريات القدم كالإصابة بالعرق الشديد فى القدم وأحيانا يسبب السكر مشاكل متعددة للقدم ويترتب عليها وجود الفطريات ومن المهم معرفة أن ارتداء حذاء آخرين قد يضاعف مشاكل القدم.

وينصح بأنه لابد من الوقاية من فطريات القدم بالاهتمام بنظافة القدمين قبل النوم مع المداومة على غسل الأسنان وقص الأظافر باستمرار للقضاء على أى بكتريا قد تتكون بالقدمين مع مداومة استعمال الكريمات المرطبة للقدم لضمان ليونتها وعدم تكون الفطريات التى تصيب القدم بالالتهاب والأمراض الجلدية التى تؤثر على القدم وتسبب لها مشاكل متعددة.

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مصر 365