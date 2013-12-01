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ظهور بقعة سولار أمام محطات مياه البلينا والمنشأة السطحية بسوهاج

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ظهور بقعة سولار أمام محطات مياه البلينا والمنشأة السطحية بسوهاج ظهور بقعة سولار أمام محطات مياه البلينا والمنشأة السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أمس، من خلال معمل الشركة بمحطة مياه البلينا المرشحة السطحية وجود بقعة سولار تبلغ طولها 10 كيلو مترات وعرض 100 متر، وعلى الفور تم تشكيل نقط مراقبة ورصد بجميع مآخذ المحطات التى تقع على نهر النيل وإيقاف تشغيل محطة مياه البلينا المرشحة، وتم الاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الجوفية لتعويض كمية المياه لتغذية المدينة والقرى التابعة لها.

صرح بذلك اللواء مهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه وجد جزءًا من بقعة السولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم النقالى المرشحة بمركز دار السلام، وتم إيقاف تشغيل المحطة والاعتماد على المحطة الجوفية بالقرية لتوفير المياه للمواطنين، وتم رفع عينات من محطة مياه جرجا السطحية لتحليلها والاطمئنان على سلامة المياه.

ولم تتأثر المحطة بهذه البقعة بسبب وجود جزر رملية جنوب مآخذ المحطة، وفى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً تم ملاحظة أجزاء متقطعة أمام مأخذ محطة مياه المنشأة المرشحة، وتم إيقاف تشغيل المحطة والاعتماد على الخزان الموجود بالمحطة وتشغيل المحطات الجوفية بمركز المنشأة لتوفير المياه للمواطنين.

وأكد اللواء المهندس محمود نافع، أن باقى محطات المحافظة لم تتأثر بهذه البقعة حتى الآن، حيث تعتمد على مياه النيل وأنه سيتم إيقاف تشغيل المحطات إذا ثبت تأثرها ببقعة السولار.

الجدير بالذكر أنه تم التأكد من خلو ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية من أى بقع للسولار والمحطات التى تقع على هذه الترع تعمل بكامل طاقتها، وجارى التنسيق مع مديريات الرى والصحة والبيئة والمسطحات المائية لمتابعة تأثر مياه النيل بهذه البقعة.

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مصر 365