الشربينى : الدستور يؤكد ان الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع

كتب : عبدالرحمن سالم

اشاد حسن الشربيني نائب امين العمال بفرسان مصر بالتعديلات الدستوريه الجديد التي تؤكد ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع دستور يحقق المساواة بيننا دون تفريق بين دين ودين دستور يحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع

وأضاف الشربيني ان الدستور الجديد يستكمل دور دولة مدنية فتحية لكل شهداء مصر الذين قاموا بهذه الثورة ومنحونا الامن والامان لبناء دولة ديقراطية حديثة وتحية خاصة لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بارواحهم

واكد الشربيني ان مصر وضعت قدميها لبناء مستقبل مشرق يحقق الامن والامان لكل فرد من ابناء مصر علي ارض مصرنا الحبيبة

شبكةعيونالإخبارية

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