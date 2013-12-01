مهرجان مراكش يكرم Sharon Stone

افتتح بقصر المؤتمرات في مراكش فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان الدولي للفيلم، بتكريم شقراء هوليوود النجمة الأمريكية Sharon Stone ، التي استقبلت استقبالاً حاراً من الجمهور.

ولدى وصول Stone إلى حفل الافتتاح حياها مئات الأشخاص، وبدورها عبرت عن سعادتها معتبرة أنها لحظة حماسية بالنسبة لها لأن ممثلون كبار يكرموها .

Stone التي بدت سعيدة بتواجدها في المغرب قالت في كلمتها: "أنا سعيدة بوجودي في المغرب، كما أنني لم أتردد لحظة عندما دعاني Martin Scorsese لحضور المهرجان، كل الشكر لجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الأمير مولاي رشيد، لقد أثبت المغرب أنه بلد يمثل الأمن والسلام بين الدول الإسلامية".

ومن ناحيته تغزل المخرج الأمريكي Martin Scorsese، رئيس دورة العام 2013 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، بـ Stoneعلى طريقته الخاصة حيث قال " Sharon Stone جميلة، جميلة فعلاً، وهي مقدامة وفتانة".

يذكر أن Sharon Stone ارتدت خلال حضورها رداءً مغربيا فوق الفستان أهداه لها الأمير مولاي رشيد، رئيس شرف المهرجان، وكانت قد قضت أسبوعا هي وعائلتها في الصحراء المغربية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

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