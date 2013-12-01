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موظفو الصحة المفصولين بقنا :سنلجأ لوزيرة الصحة لحل مشكلة فصل 39 موظفا

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موظفو الصحة المفصولين بقنا :سنلجأ لوزيرة الصحة لحل مشكلة فصل 39 موظفا موظفو الصحة المفصولين بقنا :سنلجأ لوزيرة الصحة لحل مشكلة فصل 39 موظفا


كتب/ عبدالحميدشومان
قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور ممدوح ابو القاسم ان سيبحث قضية الموظفين المفصولين من قطاع الصحة بقنا وعددهم 39 موظفا مع وفد منهم يوم الخميس القادم بمديرية الشئون الصحية مشيرا إلى أن الامر عرض على المحافظ والتنظيم والادارة بقنا وأكد أن الفصل جاء طبقاً لتعليمات وزارة الصحة التى ارسلت منشوراً بوقف العمل على الصناديق الخاصة بالصحة فى شهر فبراير الماضى وتم تحويل المسئولين عن تحرير العقود للموظفين الى النيابة الادارية واشار ابو القاسم الى تعاطفة معهم انسانيا وسيبذل قصارى جهده للبحث عن حل.
وفى نفس السياق أعلن حمزة عبد المطلب احد المضربين السبعة عن الطعام بمستشفى قنا العام عن فك الاضراب وتم اثبات ذلك بمحضر رسمى بالنيابة العامة بقنا لمقابلة وزيرة الصحة مها الرباط بمقرها بالقاهرة والتى وعدت بحل مشكلتهم اثناء زيارتها وتفقدها مستشفى قنا العام خالا الايام الماضية مشيرا إلى أن المسئولين بقنا يتحدثون عن حل المشكلة دون فعل يذكرحتى الان
الجدير بالذكر ان مديرية الشئون الصحية بقنا فصلت 39 موظفا بالعقد يعملون على الصناديق الخاصة بالصحة مما اثار غضب المفصولين ودخل 7 موظفين فى اضراب عن الطعام بمستشفى قنا العام.

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