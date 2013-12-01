كتائب النصرة تعلن استهدافها لقوات الشرطة والجيش

كتب/ عبدالحميد شومان

نشرت "كتيبة النصرة" -إحدى الفرق التابعة لـ"كتائب الفرقان" فى مصر- على "اليوتيوب" مقطع فيديو تحت عنوان "نصرة المستضعفين فى مصر - الجزء الثاني" تعلن من خلاله مسئوليتها عن استهداف عدد من الجنود والضباط التابعين للقوات المسلحة المصرية.

وجاء فى الفيديو صور عدد من الضباط والجنود الذين أعلنت الكتيبة عن تصفيتهم، ومنهم النقيب خالد زكي، والملازم أول محمد عبد الكريم، والمساعد عطية عبده، الذين تم استهدافهم داخل سيارة على طريق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية فى 17 سبتمبر الماضي.

وأكدت "كتيبة النصرة" من خلال الفيديو مسئوليتها عن تصفية الملازم أحمد إبراهيم، ومعه جندى آخر، والسطو على السلاح الخاص به، أثناء سيره على طريق الصالحية الجديدة أيضًا فى 7 أكتوبر الماضي.

شبكةعيونالإخبارية

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