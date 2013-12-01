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كرزاي وشريف يتفقان على آلية جديدة لدفع عملية السلام الأفغانية

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كرزاي وشريف يتفقان على آلية جديدة لدفع عملية السلام الأفغانية كرزاي وشريف يتفقان على آلية جديدة لدفع عملية السلام الأفغانية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بشأن آلية جديدة لدفع عملية السلام الأفغانية مع حركة طالبان.

وقال شريف في تصريحات بثتها وكالة “خاما برس” الأفغانية عقب مباحثات أجراها في كابول مع الرئيس كرزاي اليوم السبت :”إن هذه الآلية تسمح لأعضاء مجلس السلام الأفغاني بمواصلة المباحثات مع القيادي السابق بحركة طالبان الملا برادر، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه الآلية”.

ومن جانبه قال الرئيس كرزاي ان محادثاته مع رئيس الوزراء شريف تركزت على بحث خيارات وطرق التعاون بين افغانستان وباكستان والولايات المتحدة من اجل احلال السلام في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى كابول صباح اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا لإجراء محادثات مع الرئيس الأفغانى في زيارة تعد الأولى له للبلاد منذ توليه مهام منصبه.

وكانت باكستان قد بدأت الإفراج عن قادة حركة طالبان الأفغانية في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث أفرجت حتى الآن عن ما لا يقل عن 50 عضوا من الحركة، من بينهم نائب زعيم طالبان السابق الملا برادر، في محاولة للمساعدة في عملية السلام الأفغانية.

ا.ش.ا

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