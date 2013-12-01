اكتشفى إصابة طفلك بالصفراء عند الولادة

كثيرا ما يصاب الأطفال حديثو الولادة بمرض الصفراء, وإذا كنتِ امرأة حامل فلا تنزعجى فهو مرض شائع, ولكن عليكِ معرفة كيفية اكتشاف المرض عند طفلك, والعلاج المناسب له.

يوضح الدكتور شريف عبد العال استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية لطب الأطفال، أن هناك نوعين من الصفراء, الصفراء الفسيولوجية أى الطبيعية والنوع الآخر هو الصفراء المرضية, وبالنسبة للأطفال حديثى الولادة فهم قد يصابون بالصفراء الفسيولوجية بعد الولادة بيوم أو يومين.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن حوالى 60% من الأطفال يصابون بهذا المرض بسبب ارتفاع مادة البيلوروبين فى الدم, وهو ما يؤدى إلى حدوث هذا الاصفرار الشديدة فى الجسم, وتعد الولادة المبكرة من الأسباب المؤدية إلى حدوث هذا المرض لدى الأطفال، حيث تكون أكبادهم غير مكتملة النمو, وهى المسئولة عن التخلص من تلك المادة.

وتشمل الأعراض عند الطفل فى اصفرار جلده بشكل كبير, وقد تظهر بعض الأعراض الأخرى، مثل عدم الرغبة فى الأكل والبكاء المستمر, ويمكن للمرأة اكتشاف المرض عند طفلها عن طريق الضغط بإصبعها على جلد الطفل ثم ملاحظة لون الجلد, فإذا كان اللون شديد الاصفرار فهذا يعنى احتمالية إصابة طفلك بالصفراء, وعليكِ الذهاب لطبيب الأطفال لتلقى العلاج المناسب.

ويختلف العلاج حسب الحالة، فإذا كان المرض فى حالته البسيطة فيمكن أن يزول من تلقاء نفسه, مع تعريض الطفل لأشعة شمس بسيطة لمدة 5 دقائق يوميا, ولكن يجب الحذر لأن جلد الطفل يكون شديد الحساسية للأشعة.

أما فى حالة الإصابة الشديدة يكون العلاج عن طريق الأشعة الزرقاء الموجودة لدى الطبيب, والتى تساعد فى خروج مادة البيلوروبين من الجسم.

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