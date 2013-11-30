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الحركة الشعبية تشارك مجلس مدينة كفر الشيخ فى حملة للنظافة

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الحركة الشعبية تشارك مجلس مدينة كفر الشيخ فى حملة للنظافة الحركة الشعبية تشارك مجلس مدينة كفر الشيخ فى حملة للنظافة

أكد المهندس وليد سليمان عضو الحركة الشعبية "جنود من أجل "، أن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن بدء أكبر حملة نظافة بحى غرب مدينة كفر الشيخ ولمدة عشرة أيام تحت إشراف وبرئاسة اللواء محمود مطاوع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمهندس أحمد بدر نائب رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ، وبمشاركة رؤساء المناطق الخمسة الموجودة بحى غرب.

وأضاف سليمان أنه شارك فى الحملة أعضاء الحركة الشعبية بالكامل من أجل الارتقاء بهذا الحى وتطويره وإظهاره بالشكل الحضارى اللائق وهم أحمد زكى ووليد سليمان ووائل فرج ومحمد شوقى ومجدى أغا وإيهاب شنح وأحمد عبد المولى وهانى أبواليزيد وأحمد رمزى ومحمد عامر.

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مصر 365

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