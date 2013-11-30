بالصور.. وزير التربية والتعليم: لا نية لتأجيل امتحانات منتصف العام

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل مواعيد انعقاد امتحانات نصف العام الدراسى لهذا العام بجميع المراحل التعليمية مشيرا إلى أن مواعيد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد لن تتعارض مع مواعيد الامتحانات، وأشار إلى أنه تم وضع خطة خاصة للبدء فى طباعة المناهج الدراسية الجديدة اعتبارا من منتصف شهر يناير القادم وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة لها وتشمل التعديلات جميع الصفوف الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وحتى يتسنى توفير الكتاب المدرسى مبكرا.

وأكد الوزير أنه لن يسمح بممارسة أى أعمال أو أنشطة سياسية داخل المدارس بجميع مستوياتها. .

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير التربية والتعليم لمحافظة الاسماعيلية يرافقه د. إبراهيم هلالى، رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التى يقوم بها الوزير لزيارة محافظات الجمهورية لمتابعة سير انتظام حركة التعليم ومناقشة المشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية وبحث سبل تذليلها.

وكان اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية قد استقبل وزير التربية والتعليم فى بداية الزيارة فى حضور اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعادل الشناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التربية والتعليم بالإسماعيلية وخلال اللقاء استطرد وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية القومية للوزارة تتضمن التوسع فى إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بجميع المحافظات من أجل تخفيض حجم الكثافة داخل الفصول الدراسية وتوفير المناخ والجو الملائم للطلاب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية وتحقيق القدر الأكبر من تطوير نظم التعليم فى مصر وأشار إلى أنه تم توزيع عدد 35 ألف تابلت على طلاب المدارس فى عدد 235 مدرسة بإجمالى 2350 فصلا وذلك فى عدد 6 محافظات كمرحلة أولى، ومن المنتظر أن يتم توزيع المرحلة الثانية من مشروع التابلت فى عدد 12 محافظة أخرى من ضمنها الإسماعيلية.

وقد تضمنت زيارة وزير التربية والتعليم زيارة مدرسة الثانوية المعمارية لمتابعة وتفقد المشروع الجديد الذى نفذه طلاب المدرسة تحت شعار مبادرة "ديسك لكل طالب إسماعيلاوى" والتى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بجهود ومشاركات مجتمعية والتى بدأت اعتبارا من أول أكتوبر 2013 وتقوم هذه المدرسة بإنتاج وتوزيع الديسكات المدرسية على مدارس المحافظة وفقا لاحتياجات كل منها وإسهاما فى سد نسبة العجز فى المقاعد المدرسية، وقد أشاد الوزير بهذه التجربة وجهود القائمين عليها كما تضمنت الجولة زيارة الوزير لمدرسة القديس يوسف لراهبات قلب يسوع الخاصة للغات والتى تعتبر واحدة من المدارس الخاصة المتميزة على مستوى المحافظة.

وفى ختام جولة الوزير بالإسماعيلية قام بزيارة المجمع التعليمى للغات واستعرض مع المحافظ المخطط العام والماكيت الخاص بالمجمع وما يضمه من مدارس ومنشآت تعليمية وأكد أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة صدور القرار الوزارى الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجمع التعليمى برئاسة المحافظ ووضع خطة خاصة لتحقيق الاستثمار الأمثل للمجمع، وما يضمه هذا الصرح التعليمى الكبير من إمكانيات ومقومات فائقة الجودة.. ثم عقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا موسعا مع قيادات التربية والتعليم وأعضاء نقابة المعلمين بالمسرح الكبير بالمجمع واستمع إلى مطالب المعلمين وعرض لإنجازات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال الفترة الماضية.

ومن جهته أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية أنه نظرا لأن المعيار الحقيقى لتقدم الأمم ونهضتها هو الارتقاء بمستوى التعليم، لذا فإن دعم العملية التعليمية والعمل على تطوير منظومة التعليم بالمحافظة يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى.