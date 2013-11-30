أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وزير التربية والتعليم: لا نية لتأجيل امتحانات منتصف العام

Google+ Print

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل مواعيد انعقاد امتحانات نصف العام الدراسى لهذا العام بجميع المراحل التعليمية مشيرا إلى أن مواعيد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد لن تتعارض مع مواعيد الامتحانات، وأشار إلى أنه تم وضع خطة خاصة للبدء فى طباعة المناهج الدراسية الجديدة اعتبارا من منتصف شهر يناير القادم وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة لها وتشمل التعديلات جميع الصفوف الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وحتى يتسنى توفير الكتاب المدرسى مبكرا.

وأكد الوزير أنه لن يسمح بممارسة أى أعمال أو أنشطة سياسية داخل المدارس بجميع مستوياتها. .

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير التربية والتعليم لمحافظة الاسماعيلية يرافقه د. إبراهيم هلالى، رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التى يقوم بها الوزير لزيارة محافظات الجمهورية لمتابعة سير انتظام حركة التعليم ومناقشة المشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية وبحث سبل تذليلها.

وكان اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية قد استقبل وزير التربية والتعليم فى بداية الزيارة فى حضور اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعادل الشناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التربية والتعليم بالإسماعيلية وخلال اللقاء استطرد وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية القومية للوزارة تتضمن التوسع فى إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بجميع المحافظات من أجل تخفيض حجم الكثافة داخل الفصول الدراسية وتوفير المناخ والجو الملائم للطلاب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية وتحقيق القدر الأكبر من تطوير نظم التعليم فى وأشار إلى أنه تم توزيع عدد 35 ألف تابلت على طلاب المدارس فى عدد 235 مدرسة بإجمالى 2350 فصلا وذلك فى عدد 6 محافظات كمرحلة أولى، ومن المنتظر أن يتم توزيع المرحلة الثانية من مشروع التابلت فى عدد 12 محافظة أخرى من ضمنها الإسماعيلية.

وقد تضمنت زيارة وزير التربية والتعليم زيارة مدرسة الثانوية المعمارية لمتابعة وتفقد المشروع الجديد الذى نفذه طلاب المدرسة تحت شعار مبادرة "ديسك لكل طالب إسماعيلاوى" والتى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بجهود ومشاركات مجتمعية والتى بدأت اعتبارا من أول أكتوبر 2013 وتقوم هذه المدرسة بإنتاج وتوزيع الديسكات المدرسية على مدارس المحافظة وفقا لاحتياجات كل منها وإسهاما فى سد نسبة العجز فى المقاعد المدرسية، وقد أشاد الوزير بهذه التجربة وجهود القائمين عليها كما تضمنت الجولة زيارة الوزير لمدرسة القديس يوسف لراهبات قلب يسوع الخاصة للغات والتى تعتبر واحدة من المدارس الخاصة المتميزة على مستوى المحافظة.

وفى ختام جولة الوزير بالإسماعيلية قام بزيارة المجمع التعليمى للغات واستعرض مع المحافظ المخطط العام والماكيت الخاص بالمجمع وما يضمه من مدارس ومنشآت تعليمية وأكد أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة صدور القرار الوزارى الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجمع التعليمى برئاسة المحافظ ووضع خطة خاصة لتحقيق الاستثمار الأمثل للمجمع، وما يضمه هذا الصرح التعليمى الكبير من إمكانيات ومقومات فائقة الجودة.. ثم عقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا موسعا مع قيادات التربية والتعليم وأعضاء نقابة المعلمين بالمسرح الكبير بالمجمع واستمع إلى مطالب المعلمين وعرض لإنجازات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال الفترة الماضية.

ومن جهته أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية أنه نظرا لأن المعيار الحقيقى لتقدم الأمم ونهضتها هو الارتقاء بمستوى التعليم، لذا فإن دعم العملية التعليمية والعمل على تطوير منظومة التعليم بالمحافظة يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى.

1.jpg

G529a56d81d0f5.jpg

G529a56d867484.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر