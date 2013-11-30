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السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 700 عربة قطار بـ 3 مليارات جنيه

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السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 700 عربة قطار بـ 3 مليارات جنيه السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 700 عربة قطار بـ 3 مليارات جنيه

أعلن المهندس مصطفى رشاد، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لصيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى عن طرح الهيئة مناقصة لشراء 700 عربة قطار، من أجل تطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وقال رشاد لـ"اليوم السابع" إن الهيئة طرحت هذه المناقصة أمام الشركات العالمية لتوريد هذا العدد من العربات، مقترنا بتقديم تسهيلات بنكية لتمويل شراء الـ700 عربة، لافتا إلى أنه سيتم فتح المظاريف المغلقة لاختيار أفضل العروض 21 يناير المقبل.

وأضاف رشاد أنه سيتم توريد الـ700 عربة فى خلال 27 شهرا من تاريخ التعاقد، حيث سيتم توريد 22 عربة شهريا، مشيرا إلى أن هذه العربات ستساهم فى تحديث أسطول قطارات الهيئة واستبدال العربات التى انتهى عمرها الافتراضى.

وأوضح رشاد أن هيئة السكة الحديد تعمل على تنفيذ خطة لتحديث وتطوير أسطول قطاراتها سواء من العربات أو الجرارات، من خلال شراء عربات جديدة مميزة ومكيفة، مع تطوير عربات قائمة مثل 116 عربة التى يجرى تطويرها فى ورش أبو راضى، وكذلك تطوير الجرارات وإجراء إعادة هيكلة كاملة لها لتحسين أدائها.

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