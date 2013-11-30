ننفرد بنشر خطة التعليم لدعم تعليم الموهوبين والمتفوقين 2014_2022

حصلت "اليوم السابع"، على خطة وزارة التربية والتعليم لدعم تعليم الموهوبين ضمن خطتها الاستراتيجية للتعليم المصرى 2014_ 2022، والتى من المنتظر أن تعتمدها الرئاسة منتصف ديسمبر المقبل.

تهدف الخطة الاستراتيجية لدعم ورعاية المتعلمين الموهوبين والمتفوقين فى 5% من مدارس التعليم قبل الجامعى بشكل تدريجى، لتصل لـ 2400 مدرسة من مدارس التعليم قبل الجامعى موزعة على الإدارات التعليمية، بواقع 300 مدرسة سنويا على مدى سنوات الخطة 2014/2023.

ووضعت الخطة الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذا الهدف، أهمها تشكيل لجنة علمية من الخبراء بديوان عام وزارة التربية والتعليم لوضع معايير اختيار معلمى الموهوبين والمتفوقين، وذلك بالمدارس المستهدفة والقائمة حاليا بمدارس الموهوبين ومدارس المتفوقين بحلول العام الدراسى 2013/2014، ويتم تشكيل لجنة متخصصين بمشاركة ممثلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لوضع معايير اختيار المدارس المستهدفة للمتفوقين بكافة فئات التعليم قبل الجامعى، وبدء تحديدها سنويا بحلول العام الدراسى 2013/2014، وتشكيل لجنة خبراء لوضع معايير لاكتشاف وتنمية كافة المواهب (العلمية، الفنية، الرياضية) بجميع المراحل التعليمية ولدى كافة فئات التعليم قبل الجامعى (العام والفنى والمجتمعى وذوى الإعاقة) بحلول العام الدراسى 2014/2015.

كما أكدت الخطة على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة فى رعاية الموهوبين من أساتذة الجامعات ومراكز رعاية الموهوبين لوضع تصور للتجهيزات المدرسية الملائمة لتنمية الموهبة بكافة أنواعها بحلول العام الدراسى 2013/2014، وتطوير المدارس المستهدفة للموهوبين بالتجهيزات الملائمة لتنمية المواهب بكافة أنواعها بحلول العام الدراسى 2014/2015، وتجهيز بيئة التعلم بالمعامل المختلفة، ووحدات ممارسة وتنمية المواهب فى 2400 مدرسة من مدارس التعليم قبل الجامعى على مدى سنوات الخطة 2014/2023 1/2/1 تجهيز المدارس المستهدفة بمعامل العلوم المختلفة تدريجيا بحلول عام 2023.

وشددت الخطة على ضرورة عقد بروتوكولات تعاون بين مديريات التربية والتعليم والجهات الحكومية المحلية، لاستغلال الإمكانات المتاحة بالبيئات المحيطة بالمدارس (ملاعب، مكتبات علمية، مسارح)، لإثراء التعلم وتنمية المواهب بداية من العام الدراسى 2013/2014 مع تدريب معلمين بالمدارس المستهدفة على مهارات التعامل مع الموهوبين والمتفوقين داخل المعامل ووحدات ممارسة المواهب، بمعدل معلم لكل 5 متعلمين بكل مدرسة سنويا بداية من العام الدراسى 2013/2014، وتوفير فرص التنمية المهنية لعدد 9000 معلم، 600 إخصائى نفسى سنويا؛ لتنمية الموهبة والتفوق لدى المتعلمين، بما يعادل تدريب 72.000 معلما، 4.800 إخصائى نفسى على مدى سنوات الخطة 2014/2023 1/3/1 بناء وتصميم نماذج وأنماط تدريبية للمعلمين عن طبيعة التعامل مع التنوع والاختلافات فى الموهبة والتفوق، على أن يتم إدراج ذلك ضمن خطة التدريب العام بالأكاديمية المهنية للمعلم بداية من العام الدراسى 2013/2014.

وتستهدف الخطة أيضا، تدريب 9000 معلم سنويا (بواقع 2 معلم بكل مدرسة فى 15 تخصصا) عن طبيعة التعامل مع التنوع والاختلافات فى الموهبة والتفوق، على أن يتم إدراج ذلك ضمن خطة التدريب العام بالأكاديمية المهنية للمعلم بداية من العام الدراسى 2013/2014، وبناء وتصميم نماذج وأنماط تدريبية للإخصائيين النفسيين عن طبيعة التعامل مع التنوع والاختلافات فى الموهبة والتفوق، وإدراج ذلك ضمن خطة التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلم بداية من العام الدراسى 2013/2014، وتدريب 600 إخصائى نفسى كخبير إرشادى بالمدارس المستهدفة سنويا (بواقع 2 إخصائى نفسى بكل مدرسة) للتعامل بشكل احترافى مع الاختلافات فى الموهبة والتفوق، وإدراج ذلك ضمن خطة التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلم بداية من العام الدراسى 2014/2015.