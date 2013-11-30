غداً أول مظاهرة بالإخطار للمعلمين وأمناء الشرطة بكفر الشيخ

تشهد مدينة كفر الشيخ صباح الغد أول تظاهرتين في ظل نظام قانون التظاهر الجديد الأولى للمعلمين والثانية لأمناء وأفراد الشرطة.

و من المنتظر ان تنطلق التظاهرة الأولى للمعلمين من أمام إدارة كفر الشيخ التعليمية وتضم عد من العاملين بالإدارة التعليمية والمدارس من معلمين وإداريين وعمال تضامناً مع مصطفى مرعي مدير إدارة كفر الشيخ التعليمية واعتراضاً على قرار المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بتعيين علي فايق مديراً لإدارة كفر الشيخ التعليمية ورجاء القرار لحين خوض دورة تدربيبة لمدة أسبوعين وكان فايق يشغل مدير إدارة شهيد رياض الثانوية العسكرية والتي شهدت تطوراً والتزاماً على يديه أثبت نجاحا كبيراً في إدارته لها ثم تم اسناد إدارة الإتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .

وأكد القائمون على التظاهرة أنهم سيتوجهون لمقر مركز التطوير التابع للتربية والتعليم حيث يتواجد المحافظ هناك لإجتماعه ببعض مديري إدارات مديرية المحافظة التعليمية لعرض انجازات كل إدارة ليعلنوا تمسكهم بمرعي مديراً للإدارة خاصة أنه كان من بين المرشحين الثلاثة للإدارة التعليمية وخاض كل الإختيارات مع فايق وأثبت مرعي خلال أكثر من عامين كفاءة في إدارته للإدارة دون أن يكون له اتجاه سياسي فكان معتدلاً وجاء اليوم لجني ثمرة عمله.

وكانت الإدارة التعليمية قد شهدت اليوم غلقها بالسلاسل والجنازير تضامناً مع مرعي، أما التظاهرة الثانية لأمناء وأفراد الشرطة للمطالبة بإقامة مستشفى لهم بالإضافة لزيادة الحافز وغيرها من المطااب المتعددة برغم أن اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ أجتمع بهم ورفع مطالبهم للوزارة ووعدهم بتحقيق مطالبهم التي يستطيع تحقيقها من خلال المدريرية إلا أن بعضهم رفضوا وصمموا على التظاهر صباح الغد أمام مديرية أمن كفر الشيخ.