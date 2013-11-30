ترحيل 11 ألف عامل سودانى من السعودية لعدم تصحيح أوضاعهم

عاد أكثر من 11 ألف عامل سودانى من السعودية طوعا خلال المهلة التى حددتها المملكة لتصحيح الأوضاع، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن نائب رئيس بعثة السودان فى الرياض خالد فتح الرحمن القول، إن "عدد السودانيين العائدين طوعا من المملكة العربية السعودية خلال فترة تصحيح الأوضاع، قد بلغ حوالى 11678 شخصا علما بأن مهلة تصحيح الأوضاع انتهت فى الرابع من نوفمبر".

وأضاف "أن السودانيين الموقوفين فى المنطقة الشرقية بلغ 43 شخصا فيما بلغ الموقوفون فى الرياض 26 تم إطلاق سراحهم لتمكينهم من توفيق أوضاعهم".

وبدأت السعودية قبل ثلاثة أسابيع طرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل بعد انقضاء مهلة سبعة أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم أو مغادرة المملكة.

وفى هذا السياق، غادر أكثر من 900 ألف عامل أجنبى مخالف المملكة منذ مطلع العام الحالى.