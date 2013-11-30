العاملون بقطاع المراقبة الجوية الليبية يعلنون وقف إضرابهم غدًا بمطار طرابلس

أعلن العاملون في قطاع المراقبة الجوية الليبية وقف إضرابهم عن العمل غدا بمطار طرابلس الدولي إستجابة لدعوة وزيرالمواصلات والنقل في الحكومة الليبية المؤقتة عبد القادر أحمد ، خلال لقائه معهم مساء اليوم ووعدهم بالسعي لتحقيق مطالبهم في اقرب وقت مؤكدا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تتحمل القيام بمثل هذه الاعتصامات.

كان المراقبون الجويون قد أعطوا مهلة للحكومة منذ عشرة أيام لتحقيق مطالبهم والا سيقومون بتنفيذ أعتصام في الأول من ديسمبر المقبل.

حضر الاجتماع وزير المواصلات والنقل بحضور مدير عام مصلحة الطيران المدني ومدير الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة والعاملين في قطاع المراقبة الجوية الذين بدأو اعتصاما جزئيا بمطار طرابلس الدولي .

وقد استمع الوزير لمطالب وشكاوى المعتصمين الذين طالبوا خلال اجتماعهم به بتحسين أوضاعهم المالية والفنية .

> ا.ش.ا