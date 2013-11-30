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حبس 26 متهمًا من أنصار مرسي فى اشتباكات قصر القبة أمس

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حبس 26 متهمًا من أنصار مرسي فى اشتباكات قصر القبة أمس حبس 26 متهمًا من أنصار مرسي فى اشتباكات قصر القبة أمس

تظاهرات الإخوان قصر القبة – أرشيفية

 

أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس النيابة ، اليوم السبت، حبس 26 متهما من أنصار جماعة الإخوان “المحظورة” 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامهم في احداث الاشتباكات التي شهدها محيط قصر القبة امس الجمعة.

وتوجه النيابة للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتظاهر بدون الحصول على ترخيص.

كانت اشتباكت وقعت أمس الجمعة بمحيط قصر القبة الرئاسى بين أنصار جماعة الإخوان المحظورة من ناحية وقوات الأمن والأهالي من ناحية أخرى، حيث أشعل أنصار الإخوان النيران في إطارات السيارات وألقوا الحجارة والخرطوش والشماريخ والزجاج على الأمن ما دفعهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن محيط القصر.

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