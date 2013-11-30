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الاتحاد الأردني يجدد الثقة في حسام حسن

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الاتحاد الأردني يجدد الثقة في حسام حسن الاتحاد الأردني يجدد الثقة في حسام حسن

حسام حسن

جدد الاتحاد الأردني اليوم السبت الثقة بمدرب منتخبه المصري حسام حسن والجهاز المعاون بعد الخروج من تصفيات كأس العالم البرازيل 2014.

وكان الأردني خرج من الملحق الأسيوي – الأميركي الجنوبي على يد الأوروجواي بنتيجة “0-5 ذهابًا في عمان و0-0 إيابا في مونتيفيديو”.

وأعطى إلاتحاد الأردني خلال اجتماع هيئته التنفيذية اليوم الضوء الأخضر لحسام حسن لتجهيز منتخب النشامى وقيادته في المباريات المتبقية من تصفيات كأس آسيا التي تقام نهائياتها في استراليا عام 2015، حيث سيواجه عمان وسنغافورة وسوريا على التوالي وهو بحاجة الى 3 نقاط لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الاولى للمرة الثالثة في تاريخه بعد ان حجزت عمان البطاقة الاولى.

ويشارك المنتخب الاردني ايضا في بطولة غرب آسيا الثامنة التي ستنطلق في قطر أواخر ديسيمبر وفيها يواجه منتخبات اليمن ولبنان والكويت في الدور الأول.

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