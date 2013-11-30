خطوات عملية لتقوية جهازك المناعى

خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض هو جهازك المناعى, وللحفاظ على صحة جيدة علينا تعلم كيفية تقويته, والمحافظة عليه.

يوضح الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد أن هناك أخطاء عديدة نقوم بها تؤدى إلى ضعف جهازنا المناعى, والتى من بينها الإكثار من تناول السكريات, والتدخين, والإكثار من تناول الملح, والدهون المشبعة والثلاثية, وتناول الأدوية خاصة المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

ويقدم الدكتور وائل لقراء اليوم السابع خطوات عملية لتقوية جهاز المناعة وهى:

> _ قلل سكرياتك فلا يتصور البعض مدى خطورة الإكثار من تناول السكر فى الطعام, وتشير دراسة أمريكية أن تناول السكريات بكثرة يؤدى إلى انخفاض كرات الدم الحمراء المسئولة عن الدفاع عن جسم الإنسان ضد الفيروسات والميكروبات بنسبة تصل إلى 50% فور ارتفاع نسب السكر الأبيض فى الجسم, لذا إذا أردت الحفاظ على جهاز مناعى قوى قلل من سكرك فى الطعام.

> _ اقلع عن التدخين: فهو كفيل بتدمير جهاز المناعة وكل أجهزة الجسم، وهذه ليست مبالغة إذ يجعل التدخين جسم الإنسان عرضة للإصابة بأكثر من 60 نوعا من السرطان, كما يؤدى إلى حدوث فشل بالجهاز التنفسى وتليف الرئة, ويوجد الآن العديد من العيادات التى تساعد المدخنين فى الإقلاع الآمن من التدخين والتغلب على الأعراض, فالإقلاع هو الطريق الأول للحصول على صحة جيدة بشكل عام.

> _ قلل من ملح الطعام: يسميه البعض السم الأبيض وهو صحيح فجسم الإنسان لا يحتاج إلا كمية ضئيلة جدا يوميا, وإذا ارتفعت نسب الصوديوم فى الجسم فهو يؤثر على الجهاز العصبى, ويضر القلب, لذا فيجب استبدال الملح بالبهارات الأخرى التى تكسب الطعم ولا تضر بصحة الإنسان.

> _ حرك جسدك: مارس الرياضة بانتظام فالحركة هى أهم ما يقوى الجهاز المناعى, فجسد الإنسان على عكس كل شىء ترتفع حيويته وقوته عند كثر الاستخدام ويصاب بالمتاعب عند تركه بدون حركة, فتذكر دائما أن تحرك جسدك صباحا ومساء حتى تنعم بجهاز مناعى قوى.

وبشكل عام فإن اتباع نظام حياتى منتظم وتحديد أوقات محددة للطعام وللنوم والاستيقاظ مبكرا، يساعد بشكل كبير فى الحفاظ على صحة جيدة التى هى أعظم ما يمكن الحصول عليه فى تلك الحياة.