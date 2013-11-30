انتبه.. الحركات الجسدية تكشف طبيعة شخصيتك

قد تقوم بعدد من الحركات اليومية، ولكنك قد لا تدرك أن تلك الحركات قد تكشف ما تعانى منه من توترات نفسية ومشاكل، هذا ما أكده أطباء علم النفس موضحين أن حركات الجسد قد تكون مؤشرا ودلالة على طبيعة شخصيتك، ولكن قد لا يدرك الإنسان ذلك الأمر.

> ويوضح الدكتور سمير مهدى، استشارى علم النفس، أن الحركات الجسدية تكشف ما يمر به الشخص، فـ"قرقضة" الأصابع المستمرة دليل أنك تعانى من عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على التعبير عما بداخلك، وأنك تعانى من خلل نفسى أو توتر تجاه موضوع ما، كما أن اهتزاز القدمين دليل على أنك تعانى من عدم الثقة بالنفس والتوتر جراء موقف أو شخص.

وأكد الدكتور سمير، أن هناك عددا من الحركات الأخرى كـ"طرقعة" الأصابع أو تغيير مكان الجلوس أكثر من مرة كلها حركات تكشف ما تعانى منه من توتر وقلق، وبالتالى عليك الانتباه لما تقوم به من حركات حتى لا تكون مكشوفا أمام الآخرين، أما الميل لاستخدام الجسم للتعبير عما تقول فهو أحيانا يكون دلالة على ثقتك بنفسك أو تزايد مفهوم الأنا لديك، كما أن استخدام الإصبع للإشارة لما تريد دليل على ثقتك بنفسك، لذا لابد من الانتباه للحركات الجسدية التى يقوم بها الجسم فهى دلالة لما تريد التعبير عنه.

>