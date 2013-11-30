عاملون بـ"الحديد والصلب" يهددون بالاعتصام أمام القابضة

هدد عاملون بشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بالاعتصام غدًا الأحد، أمام مقر الشركة القابضة احتجاجًا على تأخرها فى صرف نسبة الأرباح المخصصة للعاملين.

وقالت شركة الحديد والصلب، فى بيان لها الأربعاء الماضي، إن العمل يسير بصورة طبيعية، ولم تصل الأمور إلى إضراب عن العمل من جانب العاملين، موضحة أن هناك بعض العاملين بالشركة قاموا بالتظاهر أمام إدارتها للمطالبة بصرف الأرباح السنوية والتى تأخرت نتيجة نقص السيولة النقدية، وأكدت الحديد والصلب المصرية، أنها خاطبت القابضة للصناعات المعدنية لمنحها قرضًا بقيمة 300 مليون جنيه لصرف الأرباح بصورة عاجلة للعاملين.

وبلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالى 2012/2013 مبلغ 87.4 مليون جنيه مقابل 66.7 مليون جنيه عن العام المالى السابق له.

وتتمثل الزيادة فى الزيادات الحتمية للأجور وما يتبعه من أثر على الحوافز المنصرفة للعاملين والمسدد للتأمينات الاجتماعية، ويبلغ عدد العاملين خلال العام 11772 عاملاً وعاملة فى مختلف القطاعات الفنية والإدارية مقابل 12647 عاملاً وعاملة للعام المالى السابق له.

> يذكر أن عددًا من العاملين بشركة الحديد والصلب أعلنوا إضرابهم عن العمل صباح اليوم للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرًا والتى كان مقررًا صرفها فى 3 نوفمبر الجاري، وإقالة رئيس مجلس الإدارة، وإقالة رئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.

من جانبه، قال مصدر مسئول بشركة الحديد والصلب المصرية لـ"اليوم السابع"، هناك منشور صدر من الإدارة بتحديد حصة العاملين فى الأرباح والتى تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه، وأثار تأخر الصرف من قبل الشركة القابضة تهديد العمال بالاعتصام.

وأرجع المسئول، تأخر صرف المبلغ لعدم وجود سيولة لتوفير الأموال اللازمة لأن الشركة تتحمل خسائر كبيرة.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أداء الشركة خلال العام المالى 2012/2013، عن خسائر بلغت 867.7 مليون جنيه مقابل صافى خسارة عن العام السابق له 401.7 مليون جنيه.