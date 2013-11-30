خولي وياخور.. من الأوائل في الدراما المصرية

تربّع الفنانان السّوريّان: قصي خولي وباسم ياخور، على رأس الفنانين المشاركين في الدراما المصرية هذا العام، ليكونا من أوائل الفنانين السوريين المنضمّين إلى "دراما المحروسة"، وليسبقوا كلاً من تيم حسن وكندة علّوش وجمال سليمان وغيرهم من الفنانين السوريين، الذين يدأبون على المشاركة في الدراما المصريّة، في كلّ عام.

قصي خولي الذي يشارك، للمرة الأولى في الدراما المصريّة، بدأ مؤخّراً بتصوير مشاهده في المسلسل التاريخيّ المصريّ "سرايا عابدين"، حيث يقف إلى جانب النجمة المصريّة يسرا، ويجسّد شخصية "الخديوي إسماعيل".

المسلسل من إخراج عمرو عرفة، ومن تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري.

أمّا الفنان باسم ياخور، الذي شارك بالمسلسل المصري "زهرة وأزواجها الخمسة"، منذ ثلاث سنوات، فيعود هذا العام إلى الدراما المصرية، عبر مسلسل "المرافعة"، إلى جانب فاروق الفيشاوي، عن نصّ تامر عبد المنعم، ومن إخراج المصري حازم فودة.

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