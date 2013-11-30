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ماذا يفعل بسام كوسا في "الشقة رقم 10"؟!

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ماذا يفعل بسام كوسا في "الشقة رقم 10"؟! ماذا يفعل بسام كوسا في "الشقة رقم 10"؟!

بدأ الفنّان السوري بسّام كوسا أوّل أعماله للموسم الدرامي المقبل 2014، بالمسلسل السوري "صرخة روح" في جزئه الثاني، حيث صوّر مؤخّراً مشاهده في مدينة دمشق.
ويتألف مسلسل "صرخة روح" من ست خماسيّات، تحمّل كلّ واحدة منها عنواناً معيّناً، وتناقش موضوعاً عن الخيانة الزوجية، وهو من إنتاج شركة "غولدن لاين" للإنتاج والتوزيع الفني.
وشارك كوسا في بطولة الخماسية، التي تحمل عنوان "الشقة رقم 10"، إلى جانب الفنانة السوريّة الشّابة نورا العايق والفنان السوري عبد المنعم عمايري، فيما قام بإخراجها إياد نحّاس.

 

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