محافظ سوهاج يتفقد المستشفي العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج المستشفي العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام يرافقه اللواء محمد فحام مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد قوات التأمين بالمحافظة و الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج والعقيد طبيب خالد عبد الرؤوف مدير مستشفي سوهاج العسكري والرائد محمد صابر إبراهيم مدير مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بسوهاج و لطفي محمد علي رئيس حي غرب سوهاج.

وقام محافظ الإقليم بتفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 12 سريرا والاطمئنان علي المرضي به حيث أعطي تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمساعدة أسرة أحد المرضي والذي أصيب في حادث سيارة وهو حالة غيبوبة بالعناية المركزة ويحتاج لفترة علاج قد تطول، وكذلك تفقد غرفة العمليات وقسم الأشعة والرنين المغناطيسي وقسم الاستقبال والطوارئ والذي استقبل الأحد عشر مصابًا في حادث الطريق الغربي الأخير .

وأعرب المحافظ عن سعادته بمستوي النظافة والهدوء بالمستشفى رغم إعداد المواطنين والمرضي المنتظرين علي أبواب العيادات المختلفة ، قائلًا بأن جميع مستشفيات المحافظة في المرحلة القادمة يجب أن تكون علي نفس المستوي من الخدمة العلاجية والنظافة خاصة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة وقيام عدد 10 لجان من وزارة الصحة في الوقت الحالي بزيارات للمستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز وقري المحافظة للتعرف علي المعوقات وحصر المشكلات التي تعاني منها مستشفيات سوهاج ورفعها إلي الدكتورة مها الرباط وزير الصحة تمهيدًا لزيارتها للمحافظة خلال الأيام القليلة القادمة لوضع الحلول وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة مشيدًا بالدور الذي تقوم به الوزيرة في جميع محافظات مصر عامة وسوهاج خاصة.

ومن جانبه أكد العقيد طبيب خالد عبدالرؤوف أن المستشفى العسكري بسوهاج تفتح أبوابها أمام كل المرضي سواء العسكريين أو المدنيين، معربًا عن استعداد المستشفى أيضًا لتقبل الحالات المرضية الفقيرة والتي تحتاج إلي رعاية فعلية بالمجان وبدون مقابل .