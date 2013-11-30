ليفاندوفسكي يقود دورتموند للفوز على ماينز في مباراة ركلات الجزاء

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مُثيرًا على مضيفه ماينز بنتيجة ثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد ليعوض الفريق خسارته القاسية في المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

جاءت جميع أهداف المباراة في الثلث ساعة الأخيرة من اللقاء حيث تقدم الجابوني بيير أوباميانج لدورتموند في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل إيريك ماكسيم لماينز من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث لدورتموند في الدقيقتين 78، 90 من ركلتي جزاء.

واحتفظ دورتموند بالمركز الثالث بتلك النتيجة بعدما ارتفع رصيده إلى 31 نقطة، في حين تجمد رصيد ماينز عند 19 نقطة في المركز الثامن.