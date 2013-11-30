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صورة متحركة - جيرو ' المتسلل ' يرفض هدية الحكم

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صورة متحركة - جيرو ' المتسلل ' يرفض هدية الحكم صورة متحركة - جيرو ' المتسلل ' يرفض هدية الحكم

رفض أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال استغلال خطأ تحكيمي ظنا منه أنه متسللا ولكن حكم المباراة استأنف اللعب وكان الهداف الفرنسي منفردا.

ويلتقي أرسنال بمضيفه كارديف سيتي بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وبعد مرور ربع ساعة، مرر جاك ويلشاير كرة من وسط الملعب نحو جيرو، ولكن قدم ميسوت أوزيل لمست الكرة لتصل إلى المهاجم الفرنسي وهو في موقف تسلل.

وتوقف جيرو عن التوجه نحو المرمى دون التهديف وظل ينظر للحكم لثواني ولكنه فوجيء بأن اللعب مستمرا.

 

ولحق بجيرو مدافع كارديف وفشل الأول في التسديد نحو المرمى.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

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