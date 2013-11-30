زواج صمود وعبدالله الباروني

تجسّد الفنانة الشابة صمود مع الفنان عبدالله الباروني دور زوجين، تعصف بهما الظروف الاقتصادية، ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي "صديقات العمر"، الذي يتواصل تصويره هذه الأيام، والذي كتبت نصّه الشابة أنفال الدويسان، وتولى إخراجه منير الزعبي، فيما الإنتاج لشركة "صباح بكتشرز" والمنتج المنفذ "سبكتروم بكتشرز".

وفي تصريح صحافيّ، أشارت الفنانة صمود إلى أنّها تجسّد دور "مريم" الفتاة الطيبة والبسيطة، التي يكون والدها رجلاً كبيراً مسناً ومريضاً، فيما تكون أمها جميلة وصغيرة، وتتلخص مشاكلها في الفجوة القائمة ما بين أمها وأبيها، إلى جانب المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها لاحقاً، بعد زواجها.

وأضافت صمود قولها إنّ مسلسل "صديقات العمر" يرصد حكاية 4 صديقات، منذ أيام الدراسة، في ظلّ الظروف التي تحيط بهنّ، إذ تأتي كلّ منهنّ من بيئة مختلفة، ممّا يشكل حالة من الموزاييك الاجتماعي الذي يحقق الثراء الدرامي، بعناية خاصة من الكاتبة أنفال الدويسان ذات الحرفية العالية، مشفوعة باقتدار وتميّز المخرج منير الزعبي.

وعن دوره فى المسلسل، يقول الفنان عبدالله الباروني: أقدّم في مسلسل "صديقات العمر" دور فيصل، الذي يرتبط بعلاقة عاطفية مع مريم، خلال أيّام الجامعة، تتطور في وقت لاحق إلى الزواج، برغم أنّ هذا الزواج يواجه الكثير من المشاكل، التي تتمحور أساساً حول الجوانب والظروف الاقتصادية التي تحيط بتلك الأسرة الصغيرة الشابة، بالإضافة إلى رفض أمّ الزوجة لهذا الارتباط، ممّا يحمّل تلك الأسرة الكثير من التبعات والضغوط .

يُذكر أنّ مسلسل "صديقات العمر" هو من بطولة كلّ من بثينة الرئيسي وفاطمة الصفي وهنادي الكندري وسليمان الياسين وباسمة حماده وعبدالله الطراروة وشهاب حاجية وأميرة محمد وعبدالله ملك وغدير صفر وغادة السني وطيف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

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