Shah Rukh Khan في دبي

وصل نجم بوليوود Shah Rukh Khan اليوم السبت الى دبي لإحياء حفل كبير غداً الأحد.

وقد افتتح زيارته اليوم بمؤتمر صحفي قام به بمشاركة النجمة Madhuri Dixit والنجم Honey Singh الذي فاجأ الحضور بإرتدائه الزي الإماراتي.

وصرح Shah Rukh Khan خلال المؤتمر الصحفي أن التمثيل كل حياته "وليس عبارة عن لبس الأقنعة، بل العمل على نزعها وهو أصعب الأشياء في العالم."

كما أشاد النجم Shah بـMadhuri Dixit واصفاً اياها بالفنانة العظيمة، والراقصة المتمكنة وانها إنسانة مميزة، فاحمرت النجمة خجلاً وابتسمت.

Shah Rukh Khan غرد على صفحته الخاصة على تويتر عند وصوله الى دبي "أشعر في دبي وكأنني في وطني ومتحمس جداً للحفل"،كما دعى جمهوره لحضور الحفل واعداً بأجواء مميزة ورقص رائع .

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