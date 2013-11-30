معلمون فلسطينيون يبدأون إضرابًا شاملاً عن العمل بمدارس الضفة الغربية

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عن بدء إضراب شامل عن العمل فى المدارس الحكومية بالضفة الغربية، اعتبارا من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

وذكر الاتحاد، فى بيان صحفى، أن الإضراب الشامل سيكون أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، حيث يغادر المعلمون والعاملون فى الوزارة والمديريات أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة صباحا، مضيفا أن اعتصامًا حاشدًا سينظم يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الوزراء يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

وتتمثل مطالب المعلمين الفلسطينيين فى فتح الدرجات للمعلمين، وإضافة درجات جديدة للمعلمين من الفئة الثانية والفئة الثالثة والأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب للمعلمين بشكل عام (العلاوة الإشرافية) وإعادة هيكلة جدول الرواتب، الذى سيصحبه ارتفاع فى قيمة الرواتب الأساسية للمعلمين.

كما تشمل المطالب، أيضا الترقية من درجة لأخرى الأمر الذى سيترتب عليه حصول المعلم على زيادة واضحة فى الراتب، وانتقال المعلمين من حملة الدبلوم من الدرجة الثالثة إلى الثانية، حسب الخبرة والكفاءة وتصنيف المعلمين كمعلم، ومعلم أول، ومعلم خبير.

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